11 октября 2018, 21:21

Рабочие пострадали во время ремонта на энергоблоке Ростовской АЭС

Специальная комиссия выяснит причины происшествия на Ростовской АЭС, в результате которого были госпитализированы трое рабочих.

Инцидент произошел сегодня в ходе проверки газовой системы генератора на первом энергоблоке станции, "который находится на плановом ремонте".

"Пострадавшие получили термические травмы различных частей тела и были оперативно доставлены в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска", - говорится в сообщении на сайте Ростовской АЭС.

Все трое пострадавших - работники Волгодонского филиала АО "Атомэнергоремонт", уточнили в пресс-службе АЭС. На сайте АО "Атомэнергоремонт" по состоянию на 19.00 мск нет информации о состоянии пострадавших сотрудников. 

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются 4 реактора типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт, говорится на сайте "Росэнергоатома". 

По состоянию на 19.00 мск на сайте Главного управления МЧС по Ростовской области нет информации о происшествии на Ростовской АЭС. Данных о нарушении радиационной обстановки вблизи АЭС не поступало. 

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля был запущен четвертый блок Ростовской АЭС

Примечание:

"Завершен ремонт второго энергоблока Ростовской АЭС", "Ростехнадзор разрешил финальные испытания блока Ростовской АЭС", "Остановка работы энергоблоков Ростовской АЭС не повлияла на радиационный фон Волгодонска, сообщили экологи". 

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