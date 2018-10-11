Рабочие пострадали во время ремонта на энергоблоке Ростовской АЭС

11 октября 2018, 21:21

Специальная комиссия выяснит причины происшествия на Ростовской АЭС, в результате которого были госпитализированы трое рабочих.

Инцидент произошел сегодня в ходе проверки газовой системы генератора на первом энергоблоке станции, "который находится на плановом ремонте".

"Пострадавшие получили термические травмы различных частей тела и были оперативно доставлены в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска", - говорится в сообщении на сайте Ростовской АЭС.

Все трое пострадавших - работники Волгодонского филиала АО "Атомэнергоремонт", уточнили в пресс-службе АЭС. На сайте АО "Атомэнергоремонт" по состоянию на 19.00 мск нет информации о состоянии пострадавших сотрудников.

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются 4 реактора типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт, говорится на сайте "Росэнергоатома".

По состоянию на 19.00 мск на сайте Главного управления МЧС по Ростовской области нет информации о происшествии на Ростовской АЭС. Данных о нарушении радиационной обстановки вблизи АЭС не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля был запущен четвертый блок Ростовской АЭС.