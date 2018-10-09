Ростовский облсуд оставил сожительнице Цапка особняк и автомобиль

09 октября 2018, 18:59

Решение Железнодорожного суда Ростова-на-Дону о снятии ареста с особняка и автомобиля бывшей гражданской жены лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка оставлено в силе, сообщили сегодня в областном суде.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня Железнодорожный суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества Анжелы-Марии Цапок, вернув ей в пользование жилой дом общей площадью 409,4 квадратных метра и автомобиль "Porshe Panamera Turbo".

"Решение райсуда судебная коллегия оставила без изменения", - сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Ростовского областного суда.

Ранее, 1 февраля, потерпевшие получили 119 миллионов со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы потребовали взыскать с сожительницы лидера "кущевской" группировки Анжелы-Марии Цапок, однако она, не дожидаясь решения суда о выплате компенсаций, перевела родственникам жертв группировки 31 миллион рублей. При этом 4 октября суд в Краснодаре не удовлетворил требование родственников пострадавших от действий "кущевской" группировки о взыскании с Анжелы-Марии Цапок 130 миллионов рублей.

Напомним, что лидер "кущевской" группировки Сергей Цапок и еще двое обвиняемых по делу об убийстве 12 человек в доме кубанского фермера Аметова 19 ноября 2013 года были приговорены к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года Сергея Цапка обнаружили мертвым в камере, сообщается в материале "Банда Цапков", подготовленном "Кавказским узлом". События о ходе судебных разбирательств, связанных с убийством в станице Кущевской, опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кущёвская резня".