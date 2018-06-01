Ростовский суд вернул матери детей Цапка особняк и Porsche

01 июня 2018, 23:14

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону сегодня снял арест с имущества бывшей гражданской жены лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд постановил реализовать для обеспечения исков потерпевших от банды Цапков арестованное в ходе следствия имущество, в том числе и имущество бывшей сожительницы лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка Анжелу-Марию Цапок. Под арест попали банковский счет, автомобиль Porsche Panamera и дом в Ростове-на-Дону. В июле 2016 года стало известно, что Анжела-Мария Цапок попросила суд в Ростове-на-Дону освободить ее дом, автомобиль и 6 млн долларов на счету в банке от ареста. Также она обжаловала решение Краснодарского краевого суда, но ее апелляционная жалоба в марте 2017 года была отклонена.

В ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Большинство жертв погибли от колото-резаных ран. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены Краснодарским краевым судом к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в камере, говорится в материале "Кавказского узла" "Банда Цапков".

Суд удовлетворил требования Анжелы-Марии Цапок в части снятия ареста с ее особняка и автомобиля Porsche Panamera Turbo, пояснил адвокат потерпевших Максим Кошелев. Вопрос о снятии ареста с 6 миллионов долларов на банковском счету суд выделил в отдельное производство и рассмотрит его позже, сообщил сегодня со слов Кошелева ТАСС.

По словам адвоката потерпевших, дом, машина и банковский счет Анжелы-Марии Цапок были арестованы в 2010 году по просьбе следователей, которые сочли имущество женщины частью общего капитала преступной группировки. После приговора членам банды арест продлили, чтобы потерпевшие смогли получить определенные судом компенсации.

Сумма этих компенсаций составляет более 270 миллионов, из них 150 миллионов до сих пор не выплачено - после того, как Анжела Цапок оспорила законность ареста, процесс выплаты компенсаций был приостановлен. Кошелев подчеркнул, что снятие ареста с имущества Цапок сделает выплату компенсаций потерпевшим невозможной, "так как не будет ресурсов, позволяющих это сделать".

Рассмотреть вопрос о снятии ареста с шести миллионов долларов на банковском счету Анжелы-Марии Цапок суд планирует на заседании 21 июня. Сегодняшнее решение суда защита потерпевших будет обжаловать в Ростовском областном суде, уточнил со слов Кошелева РБК.

По данным юридической организации "Центр правосудия", неисполненными остаются решения судов в пользу потерпевших на сумму порядка 200 миллионов рублей. "Судья посчитала права семьи Цапок на имущество, нажитое преступным путем, более значимыми, чем права потерпевших на компенсацию вреда, причиненного преступлениями банды "Цапковские", - процитировало слова представителя организации издание "Живая Кубань".

"Кавказский узел" информировал, что 1 февраля 2018 года родственники жертв банды Цапков получили 119 из около 149 миллионов рублей, назначенных им в качестве компенсации морального вреда. Эти деньги были взысканы с банковских счетов матери лидера группировки Надежды Цапок, осужденной в 2016 году на 7,5 лет по делу о мошенничестве.

"Кавказский узел" подготовил справку о расследовании массового убийства в Кущевской и ходе судебного разбирательства по делу, связанные с этим материалы публикуются на тематической странице "Кущёвская резня".