Агиль Махмудов. Фото: http://hefteaz.info/2017/10/adsizlar-t%C9%99b%C9%99q%C9%99si-v%C9%99-ya-uc-n%C9%99sillik-olk%C9%99/

09 октября 2018, 04:26

Активисты в Азербайджане сообщили об аресте главреда оппозиционного сайта

Главный редактор новостного сайта hefteaz.info Агиль Махмудов арестован в административном порядке на 20 суток. Активисты считают, что журналиста преследуют за его публикации.

Главный редактор новостного сайта hefteaz.info был арестован в административном порядке на 20 суток 8 октября в Гейчайском районе (в 220 км западнее Баку), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» активист Талех Хасмамедов. По его словам, Махмудова признали виновным по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках.

«Мы полагаем, что Агиля Махмудова арестовали в связи с его журналистской работой. Он на своем сайте поднимал проблемы, волнующие местное население», - сказал Хасмамедов.

Махмудова преследуют из-за профессиональной деятельности, считает координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

«Сайт hefteaz.info часто критиковал как власти Азербайджана, так и Гейчайского района. В последнее время сам Агиль Махмудов опубликовал материалы о бездействии властей в связи с высыханием столетних чинаров, которые украшают Гейчай. Кроме того, он писал об акциях протеста местных жителей в связи с продажей территории старого кладбища, использовавшегося до 1980-х гг., частному бизнесу. Агиль Махмудов активен и в социальных сетях в Интернете», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что журналист был лишен возможности пригласить адвоката по выбору и членам его семьи сообщили о решении суда постфактум. При этом Гюльалыев обратил внимание на то, что Махмудов и ранее подвергался преследованию со стороны местных властей.

«Год назад глава Исполнительной власти Гейчайского района Мехти Салимзаде в порядке частного уголовного обвинения подавал против Агиля Махмудов иск о клевете. Дело вызвало общественный резонанс и после нескольких судебных заседаний глава района отозвал иск. Но Агиль Махмудов не остановился и продолжал критические публикации», - отметил Гюльалыев.

"Кавказский узел" сообщал, что иск в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности главного редактора издания hefteaz.info Агиля Махмудова в ноябре 2017 года направил глава Гейчайского района Азербайджана. Журналист назвал претензии чиновника необоснованными.

В Гейчайском районном отделе полиции отказались от комментариев посоветовав обратиться в МВД. Однако в связи с поздним временем суток получить комментарии в МВД и Гейчайском районным суде не удалось.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов", в разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Участники акции памяти Галандарова призвали власти Азербайджана прекратить давление на прессу", "Религиозные деятели призвали власти освободить богослова Бабаева", "Азербайджанские правозащитники разочарованы малым числом помилованных политзаключенных".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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