08 октября 2018, 20:09
Родственники сообщили об исчезновении жителя Сунженского района
Полиция ищет 28-летнего жителя сельского поселения Троицкое Умара Шанхоева, пропавшего 4 октября, сообщило сегодня МВД.
По данным ведомства, с сообщением об исчезновении Умара Шанхоева в полицию обратилась его мать.
"Заявительница сообщила о том, что 4 октября текущего года около 11 часов дня ее 28-летний сын Шанхоев Умар Алиханович ушел из дома в неизвестном направлении и по настоящее время родственникам неизвестно, где он находится", - сообщается сегодня на сайте МВД по Ингушетии.
Ведомство призвало всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пропавшего, сообщить об этом в полицию.
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и исчезновений людей.
"Североосетинский суд отказался передать дело о похищении в другой регион", "Родные жителя Ингушетии Магомеда Маматова четвертую неделю не могут его найти", "Найдены пропавшие без вести жители Ингушетии".
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08 октября 2018, 20:09
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Родственники сообщили об исчезновении жителя Сунженского района
Полиция ищет 28-летнего жителя сельского поселения Троицкое Умара Шанхоева, пропавшего 4 октября, сообщило сегодня МВД.
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