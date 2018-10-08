Полицейская машина. Фото: Юрий Гречко / Югополис

08 октября 2018, 20:09

Родственники сообщили об исчезновении жителя Сунженского района

Полиция ищет 28-летнего жителя сельского поселения Троицкое Умара Шанхоева, пропавшего 4 октября, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, с сообщением об исчезновении Умара Шанхоева в полицию обратилась его мать.

"Заявительница сообщила о том, что 4 октября текущего года около 11 часов дня ее 28-летний сын Шанхоев Умар Алиханович ушел из дома в неизвестном направлении и по настоящее время родственникам неизвестно, где он находится", - сообщается сегодня на сайте МВД по Ингушетии.

Ведомство призвало всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пропавшего, сообщить об этом в полицию.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и исчезновений людей.

Примечание:

"Североосетинский суд отказался передать дело о похищении в другой регион", "Родные жителя Ингушетии Магомеда Маматова четвертую неделю не могут его найти", "Найдены пропавшие без вести жители Ингушетии".

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