Нападение на полицейского в Кабардино-Балкарии стало первым в 2018 году

05 октября 2018, 09:11

Убийство полицейского в Баксанском районе стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии после перестрелки с силовиками в декабре 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября в селе Атажукино Баксанского района было обнаружено тело участкового с огнестрельными и ножевыми ранениями. Следствие сообщило, что двое подозреваемых в убийстве 4 октября оказали сопротивление при задержании и были убиты. По данным источников, оба убитых опознаны. Полицейский был похоронен 4 октября в селении Исламей.

Один из подозреваемых был участником недавних беспорядков в Кенделене, сообщил ранее источник. Новости о противостоянии у селения Кенделен отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Нападение на полицейского в селе Атажукино стало первым в 2018 году в республике. До этого вооруженный инцидент, в котором пострадали полицейские, произошел 15 декабря 2017 года в Урванском районе. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль близ селения Урвань, из машины по ним открыли огонь. Завязалась перестрелка, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве одного боевика. Убитый был опознан как 29-летний житель Кабардино-Балкарии Урусов.

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