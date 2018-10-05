Сотрудники полиции в селении Исламей Баксанского района КБР. Фото https://07.мвд.рф/news/item/8851462

05 октября 2018, 09:11

Нападение на полицейского в Кабардино-Балкарии стало первым в 2018 году

Убийство полицейского в Баксанском районе стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии после перестрелки с силовиками в декабре 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября в селе Атажукино Баксанского района было обнаружено тело участкового с огнестрельными и ножевыми ранениями. Следствие сообщило, что двое подозреваемых в убийстве 4 октября оказали сопротивление при задержании и были убиты. По данным источников, оба убитых опознаны. Полицейский был похоронен 4 октября в селении Исламей.

Один из подозреваемых был участником недавних беспорядков в Кенделене, сообщил ранее источник. Новости о противостоянии у селения Кенделен отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Нападение на полицейского в селе Атажукино стало первым в 2018 году в республике. До этого вооруженный инцидент, в котором пострадали полицейские, произошел 15 декабря 2017 года в Урванском районе. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль близ селения Урвань, из машины по ним открыли огонь. Завязалась перестрелка, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве одного боевика. Убитый был опознан как 29-летний житель Кабардино-Балкарии Урусов

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.

Примечание:

"Два силовика пострадали при столкновении в Кабардино-Балкарии", "Мужчина обвинен в насилии над полицейским в Кабардино-Балкарии", "Уроженец Кабардино-Балкарии убит при нападении на полицейских в Москве".

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