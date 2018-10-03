Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных

03 октября 2018, 10:49

Жители Лермонтова рискуют остаться без света и тепла из-за долгов энергоснабжающей компании, заявили власти города. Долги энергетиков превышают 330 миллионов рублей, подсчитала Генпрокуратура, потребовав от губернатора Ставрополья принять меры, чтобы избежать остановки котельных накануне отопительного сезона.

Режим ЧС объявлен в Лермонтове 2 октября из-за многомиллионных долгов перед энергообеспечивающей компанией, в результате чего город может остаться без света и газа, сообщил представитель мэрии.

"Режим ЧС ввели во вторник [2 октября] в 21.00 мск", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

По данным Росстата, 1 января 2018 года в Лермонтове жили 22 612 человек, говорится в документе, размещенном на сайте Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО.

Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук в связи с угрозой прекращения энергоснабжения Лермонтова внес представление губернатору Ставропольского края "с требованием обеспечить необходимый комплекс мер по бесперебойному энергоснабжению г.Лермонтова и привлечь виновных лиц региональных органов власти к дисциплинарной ответственности", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Филиал ЗАО «Южная энергетическая компания», осуществляющий электро-, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г.Лермонтова Ставропольского края, систематически не исполняет обязательства по оплате поставленного газа и электроэнергии. В результате долги общества за газ превысили 318 млн рублей, за электроэнергию – 13,8 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном 2 октября на сайте ведомства.

Это создало угрозу ограничения поставок газа в котельные, приостановки тепло- и электроснабжения Лермонтова, в том числе социально значимых объектов, уточнила пресс-служба Генпрокуратуры.

При этом власти Ставрополья не принимают мер, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к прекращению энергоснабжения города накануне отопительного сезона, говорится в пресс-релизе. "В частности, не определена система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения, не обеспечен мониторинг состояния технико-экономического состояния объектов электроэнергетики и водоснабжения города", - заявило надзорное ведомство.

Комментарии относительно позиции Генпрокуратуры на сайтах губернатора Ставропольского края и ЗАО "Южная энергетическая компания" по состоянию на 10.48 мск не опубликованы.

"Кавказский узел" писал также, что 2 октября глава Минкавказа Сергей Чеботарев обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света, которое, по его словам, маскируют под потери от изношенности сетей и неуплату потребителями. Сергей Чеботарев указал также на необходимость ремонта изношенных электро- и газосетей на Северном Кавказе.