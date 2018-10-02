Глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света

02 октября 2018, 14:05

Воровство электричества и газа на Северном Кавказе маскируют под потери от изношенности сетей и неуплату потребителями, заявил сегодня глава Минкавказа Сергей Чеботарев, указав на необходимость ремонта изношенных электро- и газосетей.

Как писал "Кавказский узел", в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа по вопросам социально-экономического развития региона. Медведев рекомендовал главам республик, а также руководителям "Газпрома" и "Россетей" провести анализ действий их подчиненных и "по результатам принять меры дисциплинарного характера".

Общая сумма долга Кабардино-Балкарии перед "Газпромом" к началу 2018 года составляла 12 млрд рублей. В декабре 2017 года в Карачаево-Черкесии была задолженность перед газовиками в 2 миллиарда рублей. В начале 2017 года долг промышленных предприятий Дагестана за электроэнергию составлял более 92,2 млн рублей, а непромышленного сектора - превышал 412 млн рублей.

В первом полугодии задолженность за электроэнергию регионов Северного Кавказа составила 27,5 миллиарда рублей, за газ - 96,5 миллиарда рублей, заявил сегодня в интервью РИА "Новости" глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

"Правоохранительным органам, да и нам - всем миром - нужно бороться с воровством электричества и газа на Северном Кавказе, которое маскируется под потери из-за изношенности сетей или под неуплату потребителями. В этом направлении работа идет, но она пока недостаточная", - заявил Чеботарев.

Он также отметил, что принимаются кадровые решения в отношении ответственных чиновников на местах. "Одна из мер по ликвидации задолженности – это усиление дисциплины и повышение ответственности, персональной ответственности, тех лиц, которые этим занимаются на местах. Соответствующие кадровые решения принимаются, привлекаются к ответственности должностные лица — десятки и десятки людей, вплоть до увольнения. Это происходит и в субъектах, и в региональных отделениях ресурсоснабжающих организаций", - пояснил глава Минкавказа.

По его словам, необходима также замена существующей инфраструктуры из-за сильной изношенности. "В Чечне все линии электропередачи были построены как временные после боевых действий. Они давно должны были быть заменены на постоянные, но до сих пор используются. Там общая линия связывает большинство населенных пунктов, и, если где-то происходит авария, вся линия не работает и полреспублики находится без света. Более того, в отдаленных населенных пунктах напряжение не 220 вольт в домах, а 120 или даже меньше", - рассказал Сергей Чеботарев, отметив необходимость создания современной системы линий электропередачи.

30 и 31 мая чеченские энергетики провели в Грозном рейды, взыскав с неплательщиков 400 тысяч рублей. Местные жители пожаловались на грубость и необоснованные претензии сотрудников "Чеченэнерго", участвовавших в рейдах. По данным грозненской мэрии, злостными неплательщиками за электроэнергию являются 35% горожан. К началу июня задолженность абонентов в Грозном за потребленную электроэнергию составила около 25 миллионов рублей, сообщили в компании "Чеченэнерго".

Он также привел в пример опыт Дагестана. "В июле-августе "Россети" провели учения, в результате которых в районе Махачкалы заменены более 7,5 тысячи опор высоковольтных линий. Установлены самые современные приборы учета электроэнергии, отремонтированы трансформаторы подстанций. И уже сейчас виден результат - потери электричества снижены на 40% сразу", - подчеркнул глава Минкавказа.

Чеботарев также указал на то, что в газораспределительных сетях ситуация похожая - огромная изношенность. "Конечно, нужно комплексно финансировать. С одной стороны, должно участвовать государство на федеральном и региональном уровнях, безусловно. Плюс должны участвовать корпорации - и "Газпром", и "Россети". И нужно привлекать частные средства", - отметил он.

Ранее глава электросетевого холдинга "Россети" Павел Ливинский заявил о подготовке комплексной программы модернизации электросетевого комплекса Чечни.

"В Чеченской Республике у нас крайне тяжелая ситуация по состоянию сетей. Но мы там сейчас делаем комплексный проект обновления инфраструктуры. И когда он выйдет, мы будем собирать модель по источникам финансирования и по срокам его реализации", - процитировало 22 сентября Ливинского ТАСС.

При этом руководитель "Россетей" не уточнил, в какие сроки планируется завершить работу над подготовкой комплексной программы модернизации электросетей в Чечне и приступить к обновлению электросетевого комплекса республики.