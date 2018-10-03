Сотрудники сочинского "Водоканала"/ Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

03 октября 2018, 07:38

Жители Сочи пожаловались на отключения воды

Жители четырех улиц Сочи 2 октября почти на 10 часов остались без питьевой воды.  Отключения происходят постоянно и без уведомления, пожаловались местные жители.

Водоснабжение было отключено 2 октября в микрорайоне Гагаринский. По информации "Водоканала", на водоводе произошла авария в районе улицы Чайковского. В зону отключения попали четыре улицы с 10 многоквартирными домами, в которых проживает примерно по 500 человек. Воды не было с 10.00 до 20.00, сообщили местные жители.

"У нас в микрорайоне частые аварии. Они начались после подготовки к Олимпиаде - с 2008 года - и продолжаются по сей день, а тарифы на воду и канализование растут. Мы платим более 60 рублей за кубометр воды и терпим аварию за аварией. Когда была подготовка к Олимпиаде, нас просили подождать и обещали рай. Теперь, когда все нарушено и все сети перепутаны из-за строительства дороги-дублера, опять постоянные аварии", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Гагарина Ольга Морозова, добавив, что она была вынуждена покупать питьевую воду.

Жительница улицы Чайковского Людмила Степаненко отметила, что ей тоже пришлось покупать питьевую воду. Она заявила, что жителей никто не предупредил об отключении. "Почему мы платим такие суммы за воду? Нам говорят, что в тариф включены наши инвестиции не в ремонт ржавых труб, а в их замену. Но почему тогда они рвутся постоянно?" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Ни попить, ни помыть руки... Идет один кипяток из крана", - возмутился житель Цветного бульвара Сергей Злобин.

Диспетчер МУП "Водоканал", которая представилась Еленой, сообщила, что в связи с аварийными работами на водоводе были частично отключены от водоснабжения абоненты улиц Гагарина, Чайковского, Новоселов и Цветной бульвар. В зону отключения попали детский сад, школа и колледж. Завершить работы планировалось в 18.00, но рабочие не успели и закончили только в 20.00, рассказала диспетчер.

Владимир Семенюк, проживающий на улице Новоселов, считает, что перебои с водой и аварии на водопроводе связаны с подключениями новых объектов. В частности, последнее отключение произошло после того, как неподалеку начала работать автомойка.

Директор "Водоканала" Сергей Винарский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что объект был подключен санкционированно и у него имеются соответствующие документы. И в целом, по его словам, перебои с водой никак не связаны с новыми подключениями. Однако сети изношены, в связи с чем в сутки происходит по 20-25 аварий, в тариф же заложен только ремонт старых труб, а не замена на новые, пояснил Винарский.

Примечание:

"Две тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии", "Жильцы 66-квартирного дома в Сочи остались без электроснабжения из-за конфликта с застройщиком", "Авария в Анапе привела к росту спроса на питьевую воду".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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