Две тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии

16 сентября 2018, 20:13

Два водовода повреждены после резкого подъема воды в реке Лоо, жители улицы Разина и двух поселков в Сочи остались без водоснабжения, сообщил сочинский "Водоканал".

"Кавказский узел" писал, что жители Сочи сегодня сообщили о затоплении улиц в поселке Кудепста на фоне обильных осадков. В Адлерском и Лазаревском районах Сочи также зафиксированы подтопления территорий.

В Лазаревском районе Сочи 15 сентября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Макопсе. На автотрассу, которая расположена по устью реки, сошел селевой поток из воды, грязи и камней, часть трассы в районе аула Наджиго оказалась разрушена.

Авария на водоводах в Сочи произошла сегодня. "Из-за порыва водоводов диаметром 200 мм временно без водоснабжения остаются абоненты на улице Разина, а также в поселках Нижнее Лоо и Верхнеармянское Лоо", - говорится в сообщении на сайте "Водоканала Сочи".

Для жителей домов, попавших в зону аварии, организован подвоз воды, отмечается в сообщении предприятия.

Без воды в результате аварии остались порядка 2 тысяч жителей Сочи. Поврежденные водоводы проходят по реке Лоо, их повреждение вызвано резким подъемом уровня воды в реке, а приступить к ремонтным работам специалисты смогут только после нормализации погодных условий, отмечает со слов сотрудника сочинского "Водоканала" "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сильные осадки в Сочи сохранятся в течение всего дня и в ночь на 17 сентября. Температура воздуха днем на уровне + 20 градусов, ночью +19. Скорость западного ветра в течение дня составит 6 метров в секунду, а ночью ветер усилится до восьми метров в секунду и изменит направление на северо-западное. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.