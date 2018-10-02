Пятеро подростков пострадали при взрыве в школе Дагестана

02 октября 2018, 23:57

Школьники госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел в спортивном зале школы в Левашинском районе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о взрыве в учебном заведении селения Эбдалая поступило в 20.36 мск.

Пятеро пострадавших школьников от 14 до 18 лет доставлены в Центральную районную больницу Левашинского района, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгораний нет. "Предположительно был взрыв устройства (напольные электрические весы)", - уточнило ведомство.

Взрыв случился в комнате тренера в спортивном зале, когда школьники взвешивались на весах, передает со ссылкой на свой источник в экстренных службах ТАСС.

Подростки получили ожоги первой и второй степени, приводит слова представителя районной администрации издание.