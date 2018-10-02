02 октября 2018, 23:57

Пятеро подростков пострадали при взрыве в школе Дагестана

Школьники госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел в спортивном зале школы в Левашинском районе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о взрыве в учебном заведении селения Эбдалая поступило в 20.36 мск.

Пятеро пострадавших школьников от 14 до 18 лет доставлены в Центральную районную больницу Левашинского района, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгораний нет. "Предположительно был взрыв устройства (напольные электрические весы)", - уточнило ведомство.

Взрыв случился в комнате тренера в спортивном зале, когда школьники взвешивались на весах, передает со ссылкой на свой источник в экстренных службах ТАСС.

Подростки получили ожоги первой и второй степени, приводит слова представителя районной администрации издание.

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2017 года в результате взрыва гранаты в компьютерном классе школы в Агвали погиб один ребенок, 10 пострадали. Троих пострадавших вертолетом доставила в больницу Махачкалы.
Примечание:

"Ученик задержан после взрыва гранаты в дагестанской школе", "Самолет МЧС отправлен за раненными при взрыве дагестанскими школьниками", "Директор агвалинской школы сообщил о пострадавших при взрыве взрослых".

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