02 октября 2018, 21:08

Грузинское издание получило премию Free Media Awards 2018

Сегодня в Ереване состоялось награждение лауреатов премии Free Media Awards в области свободы слова. Среди получивших награду издание «Чайхана» из Тбилиси.

Премия Free Media Awards за достижения в области независимой журналистики инициирована двумя фондами, занимающимися поддержкой свободы слова и прессы: норвежским Fritt Ord и немецким Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Награды сегодня были вручены на конференции Free Media Awards, которая прошла в Ереване. Их получили представители петербургской интернет-газеты «Фонтанка», медиа-платформа из Тбилиси «Чайхана» (chai-khana.org) и интернет-издание «Белорусский партизан».

Жюри выбирало номинантов из 33 средств массовой информации стран Южного Кавказа, Беларуси и России, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» советник норвежского фонда Дом прав человека Ане Бонде.

По ее словам, жюри опиралось на несколько критериев, по которым были выбраны номинанты - в частности, публикация уникальных историй, привлекающих внимание к конфликтам, тяжелому положению людей, региональным аспектам и историческим фактам, которые власти стремятся предать забвению.

«Интернет-газета «Фонтанка» номинирована Норвежским Хельсинкским комитетом и получила награду за расследования военных операций в ходе конфликтов, как текущих, так и замороженных. «Белорусский партизан» номинирован Белорусской ассоциацией журналистов и получил награду за профессиональную, продолжительную журналистику с региональным фокусом. Медиа-платформа «Чайхана» предложена послом Германии в Грузии и получила награду за использование инновационных инструментов в материалах из стран Южного Кавказа», - рассказала Бонде.

Как писал "Кавказский узел", лауреатами премии Free Media Awards в 2017 году стали коллектив азербайджанского интернет-портала Meydan TV и журналистка армянского сетевого издания Hetq.am Заруи Меджлумян.

Примечание:

"Лауреаты премии Ахмеднабиева за 2017 год осветили острые проблемы Кавказа", "Журналистки в Ереване рассказали о "женском взгляде" на вооруженные конфликты", "Работа журналистов на Кавказе отмечена премией Сахарова".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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