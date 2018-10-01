01 октября 2018, 16:02

Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 29

Роспотребнадзор начал проверки школы и поставщиков питания после массового отравления детей в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", ранее Минзрав сообщил, что 19 детей находятся в Каспийской центральной городской больнице с симптомами острой кишечной инфекции, пятеро - на амбулаторном лечении. Пользователи соцсетей назвали питание в школьной столовой и низкое качество питьевой воды возможными причинами отравления.

В июле Минздрав Дагестана привел данные о том, что в республиканский центр инфекционных болезней ежедневно поступает по 45-50 пациентов, большинство заболевших дети. Врачи связали заболеваемость с пищевыми продуктами, а представители Роспотребнадзора - с качеством морской и питьевой воды.

"Всего отравились 29 детей, из них 23 госпитализированы и еще шестеро - на амбулаторном лечении. Детям врачи оказывают всю необходимую помощь", - цитирует представителя Минздрава Дагестана "Интерфакс".

Все отравившиеся - учащиеся младших классов одной из школ в Каспийске, сообщил Роспотребнадзор по Дагестану. "Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции - сальмонелле", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, работа пищеблока школы приостановлена, специалисты начали проверки в школе, у поставщиков пищевых продуктов, а также в павильонах быстрого питания, расположенных вблизи учебного заведения.

Примечание:

"Сообщение об инфекции в Махачкале вызвало интерес пользователей соцсети", "Болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде с инфекцией", "Зарегистрирован второй случай заражения крымской лихорадкой в Волгоградской области".

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