Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в Каспийске детей

Дети находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести и уже выздоравливают, сообщило 30 сентября Министерство здравоохранения Дагестана на своей странице в Instagram.

На помощь врачам в Каспийск направлены эпидемиолог и инфекционист из Республиканского центра инфекционных болезней, детей в больнице дважды посетил врио министра здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов, говорится в сообщении. Информация о том, что могло стать источником отравления детей, не приводится.

"А теперь вопрос, откуда эта инфекция и эпидемия?.. Все самое интересное происходит в нашем «любимом» Дагестане с кристально «чистой» водой!" - написала пользователь osa_nail в комментарии к сообщению минздрава.

В июне суд по требованию прокуратуры обязал муниципальное унитарное предприятие "Очистные сооружения городов Махачкала-Каспийск" прекратить сброс неочищенных сточных вод в Каспийское море, так как плохо очищенные сточные воды могут привести к загрязнению морской среды и инфекционным заболеваниям людей. В июне Роспотребнадзор запретил купание на городских пляжах из-за качества воды.

"Моя дочь лежит в инфекционном, она отравилась в школьной столовой рыбой, которой кормят в обед младших школьников. Почти все её одноклассники там отравились", - говорится в комментарии пользователя hadijat_1977.

Напомним, с середины июля пользователи социальных сетей в Дагестане обсуждали информацию об инфекции в воде Каспийского моря и заболевании детей после купания. 18 июля замглавы Минздрава республики подтвердил, что число пациентов с кишечными инфекциями в Дагестане резко выросло.