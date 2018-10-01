01 октября 2018, 10:12
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в Каспийске детей
19 детей находятся в Каспийской центральной городской больнице с симптомами острой кишечной инфекции, пятеро детей лечатся дома, заявил Минздрав Дагестана. Пользователи соцсетей назвали питание в школьной столовой и низкое качество питьевой воды возможными причинами отравления.
Как информировал "Кавказский узел", в июле Минздрав Дагестана привел данные о том, что в республиканский центр инфекционных болезней ежедневно поступает по 45-50 пациентов, большинство заболевших дети. Врачи связали заболеваемость с пищевыми продуктами, а представители Роспотребнадзора - с качеством морской и питьевой воды.
Дети находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести и уже выздоравливают, сообщило 30 сентября Министерство здравоохранения Дагестана на своей странице в Instagram.
На помощь врачам в Каспийск направлены эпидемиолог и инфекционист из Республиканского центра инфекционных болезней, детей в больнице дважды посетил врио министра здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов, говорится в сообщении. Информация о том, что могло стать источником отравления детей, не приводится.
"А теперь вопрос, откуда эта инфекция и эпидемия?.. Все самое интересное происходит в нашем «любимом» Дагестане с кристально «чистой» водой!" - написала пользователь osa_nail в комментарии к сообщению минздрава.
В июне суд по требованию прокуратуры обязал муниципальное унитарное предприятие "Очистные сооружения городов Махачкала-Каспийск" прекратить сброс неочищенных сточных вод в Каспийское море, так как плохо очищенные сточные воды могут привести к загрязнению морской среды и инфекционным заболеваниям людей. В июне Роспотребнадзор запретил купание на городских пляжах из-за качества воды.
"Моя дочь лежит в инфекционном, она отравилась в школьной столовой рыбой, которой кормят в обед младших школьников. Почти все её одноклассники там отравились", - говорится в комментарии пользователя hadijat_1977.
Напомним, с середины июля пользователи социальных сетей в Дагестане обсуждали информацию об инфекции в воде Каспийского моря и заболевании детей после купания. 18 июля замглавы Минздрава республики подтвердил, что число пациентов с кишечными инфекциями в Дагестане резко выросло.