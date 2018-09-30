Дольщики в Волгограде потребовали достроить дом ЖК "Династия"

30 сентября 2018, 21:15

Участники митинга в Волгограде потребовали сдать дом до конца 2018 года, установить причины вывода средств с жилого комплекса и срыва сроков сдачи объекта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что дольщики ЖК "Династия" уже неоднократно выходили на акции протеста. 19 сентября они провели три одиночных пикета около здания администрации Волгоградской области, требуя ускорить строительство дома. 13 сентября дольщики провели три одиночных пикета, требуя от властей вмешаться в ситуацию с застройкой. Строительство ЖК "Династия" ведется, но низкими темпами, признали власти Волгоградской области.

Квартир дожидаются около 70 дольщиков ЖК "Династия". 20 июля с дольщиками встретились застройщик и представители Госстройнадзора, они пообещали, что строительство будет завершено за несколько месяцев. Дольщики встретили обещание с недоверием, указав, что работы на стройке не ведутся, и потребовали достроить дом к зиме.

Дольщики ЖК "Династия" провели сегодня пикет на площади Ленина с 12.00 до 13.30 мск. По данным организаторов, акция была согласована на 40 человек, в ней приняли участие 35 человек.

Дольщики стояли с плакатами "ЖК Династия". Лучшее обещание губернатора 2017!", "Путин! Забирай чиновников-бездельников в Москву!" и другими.

Участники митинга надели медицинские маски, на которые наклеили скотчем черные кресты. "Маски символизируют то, что власть нам затыкает рты, и нас не слышат, – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Марина Тесленко. – Наш дом не строится. Что нам делать? Дороги перекрывать? Три пикета мы провели в последнее время, реакции никакой. Сейчас на стройке один сторож и пара работников, которые просто ходят по стройке".

Участница митинга Галина Ильинична рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее дочь с мужем взяли на работе ссуду, чтобы купить квартиру в ЖК. "На ее погашение уходит теперь ползарплаты, – рассказала женщина. – Дочь планировала, что вселится после покупки через полгода и родит второго ребенка. Плюс планировали получить материнский капитал за второго ребенка, которым хотели погасить ссуду. Сдача дома затянута уже на три года. Семья дочери живет у родителей мужа за 25 км от дома. Ездят на работу так каждый день. Встают в 5 утра, поднимают ребенка".

Женщина отметила, что принимает участие во всех митингах, чтобы добиться квартиры. "После митингов администрация ненадолго обращает на нас внимание, застройщик начинает немного шевелиться, но потом все сходит на нет, – сказала она. – Застройщик все время обещает нам сдать дом, хоть бы не обещал. Один дольщик повесился, родственники его угрожали застройщику. У нескольких дольщиков есть решения судов, что застройщик должен им компенсацию до 300 тысяч, но они денег так и не увидели".

Участница акции протеста Алина Бессараб рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что родители купили ей с сестрой квартиру в строящемся доме. "Мы студентки медуниверситета, – рассказала Алина. – Родители платят ипотеку примерно 15 тысяч и снимают нам квартиру за 11 тысяч рублей. Свое жилье мы ждем уже три года. Я на третьем курсе, сестра – на пятом. Я так понимаю, мы уедем с сестрой в другой город, смысла в этой квартире уже не будет. Строительство дома за последний год продвинулось на 6 процентов. Среди наших дольщиков есть много молодых семей, которые вынуждены жить с бабушками-дедушками".

Алина рассказала, что принимает участие в митинге второй раз. По ее словам "сестра ходила часто". "После митингов что-то улучшается, нам дают какие-то обещания, потом все затихает", – отметила девушка.

Участник митинга Дмитрий Филиппов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его семья взяла ипотеку в конце 2016 года. "Жена была беременная, хотели в 2017 году переехать в новую квартиру, но до сих пор ждем жилье, – отметил мужчина. – Ребенку уже полтора года. Платим ипотеку 15 тысяч в месяц, живем с родителями, ютимся. За жилье боремся уже три года. Пока ничего не можем добиться. Никто не может нам помочь, все закрывают на нас глаза. Повязки у нас сегодня означают, что мы кричим, а власть нас не слышит".

Дольщики рассказали, что приглашали на митинг представителей Госстройнадзора, но они не пришли. Однако пришла представитель городской администрации, она заявила дольщикам, что им необходимо снять маски, поскольку они закрывают лица участников акции.

"Почему мы должны снять маски? – возмутилась дольщица Екатерина. – Может, мы болеем".

Еще один из участников акции заявил чиновнице, что "дольщики не экстремисты и не террористы".

Согласно закону о митингах, лица участников акций протестов должны быть открыты, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" консультант администрации Волгограда Нина Грудинина.

"Не разрешено скрывать свои лица, маски подразумевают, что лица полностью не видно. В стране экстремизм, терроризм, – сказала чиновница. – Ситуации бывают всякие. Здесь не все могут быть обманутыми дольщиками. Меня предупредила полиция о том, что маски нужно снять. В нашем городе в 2013 году сами знаете что было (в результате терактов 29 и 30 декабря 2013 года в Волгограде погибли 34 человека, 73 человека получили ранения – прим. "Кавказского узла"). Поэтому лучше перестраховаться. Дай бог, чтобы этих людей услышали власти, я искренне поддерживаю их".

Прохожие внимательно читали плакаты дольщиков, однако, в разговоры с ними никто не вступал.

Основное требование резолюции, которую приняли сегодня участники митинга – достроить дом до конца 2018 года. Там также содержится требование к контролирующим и правоохранительным провести проверку должностных лиц инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области "по факту невыполнения ими должностных обязанностей, повлекших выведение денежных средств с ЖК "Династия" и срыв сроков сдачи к эксплуатацию". Резолюцию митинга его участники направят в администрацию президента России губернатору и в областную прокуратуру.