Мамед Ибрагим арестован в день освобождения из тюрьмы

29 сентября 2018, 14:23

Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим, отсидевший в колонии три года, арестован на два месяца по делу о хранении в камере ножа. 30 активистов партии провели у здания колонии акцию в его поддержку.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 сентября, за два дня до завершения тюремного заключения, Мамед Ибрагим был отправлен в карцер. Пенитенциарная служба назвала это наказанием за найденный у Ибрагима нож. Заключенный не согласен с этим и в знак протеста объявил голодовку.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по жалобе Микаила Гулиева, который утверждал, что Ибрагим его избил. 15 марта 2016 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к трем годам тюрьмы. В декабре 2017 года суд отклонил просьбу оппозиционера об условно-досрочном освобождении, основываясь на характеристике из колонии. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный местными правозащитниками, журналистами, адвокатами и другими активистами гражданского общества.

Сын активиста Туран Ибрагим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 28 сентября его принял начальник колонии №16 Шахин Гасанов, который пообещал, что во второй половине дня 29 сентября Мамеда Ибрагима освободят. "Шахин Гасанов заверил, что информировал об этом и моего отца, и якобы он прекратил голодовку. Сегодня мы к 11 часам прибыли к колонии №16, чтобы здесь дождаться выхода моего отца. Однако нам сказали, что отца здесь нет, его увезли в Бакинский СИЗО-1. Причины при этом не разъяснили", - отметил Туран Ибрагим.

По его словам, только спустя два часа он смог через горячую линию Пенитенциарной службы узнать, что его отцу предъявлено новое обвинение, по статье о хранении в тюрьме запрещенных предметов, и что Мамед Ибрагим решением суда арестован на два месяца.

Статья 317-2.1 УК Азербайджана, предъявленная Мамеду Ибрагиму, предусматривает до шести месяцев лишения свободы.

"Как оказалось, суд еще вчера вечером принял решение об избрании меры пресечения, после чего моего отца отправили в Бакинский СИЗО-1. После отстранение от адвокатуры Ялчина Иманова у отца не было защитника. Скорее всего, на суде ему назначили формального адвоката", - сказал сегодня Туран Ибрагим.

Он отметил, что в ближайшие дни к защите Мамеда Ибрагима будет привлечен новый адвокат и решение об аресте будет обжаловано.

Около 30 активистов ПНФА собрались сегодня перед зданием колонии, скандируя лозунг "Свободу!". "Это очередное беззаконие властей и продолжение репрессий против ПНФА. Ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что заключенный за два дня до освобождения хранил бы у себя нож. Это абсурд. Но такими вероломными шагами истинных поборников свободы запугать невозможно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член правления ПНФА Ильхам Гусейн.

В Пенитенциарной службе подтвердили информацию о предъявлении Мамеду Ибрагиму нового обвинения и его аресте.

На тематической странице "Преследование активистов" собраны случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом". В разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".