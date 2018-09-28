28 сентября 2018, 18:50

Полицейский задержан по делу о смерти жителя Газаха

Сотрудник Газахского районного отдела полиции, где умер местный житель Эльмир Ахундов, заподозрен в превышении полномочий, другой фигурант дела арестован по обвинению в хулиганстве, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", близкие Эльмира Ахундова заявили, что 25 сентября он подрался с членом "Общественной поддержки полиции" Керимом Ахмедовым, после чего был задержан силовиками и убит после пыток. МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана опровергли утверждения о пытках. По версии силовиков, смертельные травмы были нанесены Ахундову во время конфликта с Ахмедовым.

Керим Ахмедов обвинен по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или аналогичного предмета, и решением суда заключен под стражу, сообщила сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана.

Кроме того, следствие заподозрило ответственного дежурного дежурной части Газахского районного отдела полиции Ильхама Сулейманова в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, передает информацию прокуратуры корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей полиции Азербайджана, подозреваемых и их адвокатов относительно информации Генпрокуратуры.

Примечание:

 "МВД Нахичевани обвиняет самих же избитых активистов гражданского общества", "В Азербайджане избит оппозиционный журналист",  "В Баку полиция отказалась возбуждать дело по факту избиения журналистов в дачном поселке".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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28 сентября 2018, 18:50

  • Полицейский задержан по делу о смерти жителя Газаха

    Сотрудник Газахского районного отдела полиции, где умер местный житель Эльмир Ахундов, заподозрен в превышении полномочий, другой фигурант дела арестован по обвинению в хулиганстве, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

28 сентября 2018, 18:25

28 сентября 2018, 17:53

28 сентября 2018, 17:28

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