Полицейский задержан по делу о смерти жителя Газаха

28 сентября 2018, 18:50

Сотрудник Газахского районного отдела полиции, где умер местный житель Эльмир Ахундов, заподозрен в превышении полномочий, другой фигурант дела арестован по обвинению в хулиганстве, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", близкие Эльмира Ахундова заявили, что 25 сентября он подрался с членом "Общественной поддержки полиции" Керимом Ахмедовым, после чего был задержан силовиками и убит после пыток. МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана опровергли утверждения о пытках. По версии силовиков, смертельные травмы были нанесены Ахундову во время конфликта с Ахмедовым.

Керим Ахмедов обвинен по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или аналогичного предмета, и решением суда заключен под стражу, сообщила сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана.

Кроме того, следствие заподозрило ответственного дежурного дежурной части Газахского районного отдела полиции Ильхама Сулейманова в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, передает информацию прокуратуры корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей полиции Азербайджана, подозреваемых и их адвокатов относительно информации Генпрокуратуры.