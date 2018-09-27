Задержание Анастасии Кадетовой во время акции против пенсионной реформы. Волгоград, 9 сентября 2018 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

27 сентября 2018, 19:05

Три сторонника Навального оштрафованы за акцию в Волгограде

Суд в Волгограде постановил взыскать по 10 тысяч рублей с трех участников несогласованного шествия против пенсионной реформы.

"Кавказский узел" информировал, что 9 сентября более 300 человек в Волгограде приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После окончания акции протеста пять человек были обвинены в административных правонарушениях. И.о. координатора местного штаба Навального Анастасию Кадетову суд постановил арестовать на 15 суток, активиста Дениса Воронцова - на пять суток.

Сегодня суд Центрального района Волгограда признал трех волонтеров штаба Навального виновными по ст. 20.2. ч 5 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Алексей Волков. "Из-за отсутствия предложений о переносе публичного мероприятия в другое место организаторы и участники считали мероприятие согласованным и приняли в нем участие", - пояснил он.

По словам Волкова, все оштрафованные являются студентами. Он добавил, что решение суда будет обжаловано.

Координатор штаба Анастасия Кадетова вышла на свободу 24 сентября, отбыв 15 суток ареста, говорится на странице "Команда Навального. Волгоград" в соцсети "ВКонтакте".

О том, что мотивирует молодых активистов работать в штабах Навального на юге России, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд отпустил задержанного в Краснодаре активиста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста". 

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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