Глава штаба Навального в Волгограде оставлена под арестом

12 сентября 2018, 18:50

Волгоградский облсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на арест и.о. координатора Волгоградского штаба Навального Анастасии Кадетовой, оставив в силе решение о ее аресте на 15 суток.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября более 300 человек приняли участие в Волгограде в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После окончания акции протеста пять человек были обвинены в административных правонарушениях. И.о. координатора местного штаба Навального Анастасию Кадетову суд арестовал на 15 суток, активиста Дениса Воронцова - на пять суток. Дела еще трех человек суд рассмотрит 27 сентября.

На сегодняшнем заседании Волгоградского областного суда присутствовали четверо сторонников Анастасии Кадетовой (Семеновой).

«Судья выслушал доводы защиты и оставил решение районного суда без изменения. Защита обосновала свою жалобу нарушением нескольких конвенций прав человека. Обвинение говорило, что Анастасия организовала мероприятие и виновата. Мы будем обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека», - сообщил сотрудник волгоградского штаба Навального Алексей Волков.

Анастасия Кадетова (Семенова) возглавляет волгоградский штаб Навального и является координатором молодежного демократического движения "Весна" в Санкт-Петербурге. «Весна» — это молодые активные граждане, объединенные ценностями свободы и равноправия», говорится на странице движения в соцсети «ВКонтакте», насчитывающей около 7,5 тысяч подписчиков.

Волков отметил, что активистка была обвинена в повторном нарушении правил публичной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Максимальное наказание по этой статье - 30 суток ареста.

«Настя держится нормально, она не в первый раз арестована. Она находится в спецприемнике на улице Краснополянской, книжки читает», - добавил Волков.

Защита также подала апелляцию на арест Дениса Воронцова. «Мы ждем назначения судебного заседания», - пояснил Волков.

О том, что мотивирует молодых активистов работать в штабах Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России собраны на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".