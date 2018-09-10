Пять волгоградских активистов обвинены в нарушении закона

10 сентября 2018, 15:38

Арестованы два участника протеста против пенсионной реформы, еще три активиста ждут суда сообщил сегодня представитель штаба Алексея Навального в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября более 300 человек приняли участие в Волгограде в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После окончания акции протеста появилась информация, что не менее 16 человек были задержаны, двое из задержанных доставлены в больницу. За нарушение правил проведения массового мероприятия на 15 суток была арестована по решению суда Анастасия Кадетова.

9 сентября суд арестовал на пять суток волонтера штаба Алексея Навального в Волгограде Дениса Воронцова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Алексей Волков.

"Апелляционную жалобу готовят московские юристы. Всего было доставлено в отдел полиции около 15 человек, человек 10 было отпущено без протокола. С протоколами трое волонтеров штаба были доставлены в суд по ч. 5 ст 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), однако заседание суда перенесли на 27 сентября. И два человека – по ч. 8 ст.20.2, их осудили на 15 и 5 суток соответственно", - пояснил он.

По словам Волкова, арестованные сторонники Навального находятся в спецприемнике.

Отметим, что часть 5 ст.20.2 КоАП предусматривает штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Часть 8 ст.20.2 КоАП предусматривает административный штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток за повторное совершение административного правонарушения.



Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Активист Анатолий Болтыхов, который был задержан перед акцией протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что находится в больнице, куда был доставлен из отдела полиции.

"Вчера, 9 сентября, я получил СМС, что в аптеку поступило лекарство для моих детей. Я вышел из дома, чтобы выкупить лекарство и попросил [знакомого юриста] сопровождать меня. Только я сел в его машину, подошли силовики, вытащили и посадили в свою машину", - рассказал Анатолий Болтыхов.

По словам активиста, ему стало плохо, однако, несмотря на его просьбы, скорую помощь долго не вызывали. "В итоге скорую вызвали, врачи зафиксировали у меня приступ стенокардии, мне сделали уколы, дали таблетки и увезли в больницу. Здесь мне поставили капельницы. В больницу меня сопровождали [силовики], установили здесь дежурство. Вечером пришли мои друзья, спрашивали что здесь делают [сотрудники силовых структур], после чего они просто ушли. Мне ничего не предъявили, не писали никаких протоколов", - заявил Болтыхов.

По словам Болтыхова, 9 сентября он подал по электронной почте заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку.

По данным на 15.00 мск 10 сентября, на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области нет информации о массовых задержаниях 9 сентября.

Мотивы работы штабов Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе проанализированы в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

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