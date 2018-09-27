27 сентября 2018, 02:30
Восстановлена подача газа более 19 тысячам потребителей в Кизляре
Газоснабжение в Кизляре и Кизлярском районе Дагестана, отключенное днем 26 сентября, восстановлено.
Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября в Кизляре и Кизлярском районе от газоснабжения были отключены 19 500 абонентов. Отключение произошло около 12.20 мск в результате неисправности при подключении газопровода.
Подача газа через ГРС "Кизляр-Южная" была восстановлена в 18.10 мск 26 сентября, сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ на своем сайте.
"В 19.10 (мск) газоснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.
"Газоснабжение в Хасавюрте восстановлено", "Жители села на Ставрополье остались без газа", "Газоснабжение в Буйнакском районе восстановлено".
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27 сентября 2018, 02:30
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