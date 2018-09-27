27 сентября 2018, 02:30

Восстановлена подача газа более 19 тысячам потребителей в Кизляре

Газоснабжение в Кизляре и Кизлярском районе Дагестана, отключенное днем 26 сентября, восстановлено. 

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября в Кизляре и Кизлярском районе от газоснабжения были отключены 19 500 абонентов. Отключение произошло около 12.20 мск в результате неисправности при подключении газопровода.

Подача газа через ГРС "Кизляр-Южная" была восстановлена в 18.10 мск 26 сентября, сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ на своем сайте.

"В 19.10 (мск) газоснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении. 

Примечание:

"Газоснабжение в Хасавюрте восстановлено", "Жители села на Ставрополье остались без газа", "Газоснабжение в Буйнакском районе восстановлено". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 сентября 2018, 02:51

27 сентября 2018, 02:30

27 сентября 2018, 01:38

27 сентября 2018, 01:22

  • Суд отказался освободить осужденных по "Нардаранскому делу"

    Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении членов движения «Мусульманское единство» Эльхана Искендерова и Абульфаза Буньядова, парализованного после ранения силовиками в ходе спецоперации в Нардаране. Защита намерена подать кассационную жалобу.

27 сентября 2018, 01:11

  • Суд отказал Беньяшу в присутствии на заседании из-за болезни

    Диагноз пневмония, с которым был госпитализирован краснодарский адвокат Михаил Беньяш, не подтвердился, однако обращение к врачам стало поводом для отказа ему в присутствии на рассмотрении апелляции. Судебное заседание перенесено, защита будет настаивать на том, чтобы Беньяша доставили в суд, рассказали его адвокаты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи