Восстановлена подача газа более 19 тысячам потребителей в Кизляре

27 сентября 2018, 02:30

Газоснабжение в Кизляре и Кизлярском районе Дагестана, отключенное днем 26 сентября, восстановлено.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября в Кизляре и Кизлярском районе от газоснабжения были отключены 19 500 абонентов. Отключение произошло около 12.20 мск в результате неисправности при подключении газопровода.

Подача газа через ГРС "Кизляр-Южная" была восстановлена в 18.10 мск 26 сентября, сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ на своем сайте.

"В 19.10 (мск) газоснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.