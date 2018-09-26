Абдусамад Гамидов. Фото: пресс-служба правительства Дагестана

26 сентября 2018, 22:22

Следствие заявило о давлении на свидетелей по делу Гамидова

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и еще трем бывшим высокопоставленным чиновникам. Обвиняемые используют административный ресурс для давления на свидетелей, заявил в суде представитель следствия.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июня Басманный суд Москвы постановил продлить до 30 сентября срок ареста Абдусамаду Гамидову, его бывшим заместителям на посту премьера Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. 24 сентября следствие обратилось в суд с ходатайством продлить им арест еще на три месяца.

Высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Никто из них не признал своей вины.

Басманный суд Москвы продлил до 31 декабря срок содержания под стражей Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву информировало сегодня РАПСИ.

Следователь заявил, что вина подсудимых подтверждена свидетельскими показаниями и результатами оперативно-разыскных мероприятий. При этом, находясь под арестом, они оказывают давление на свидетелей, заявил представитель Следственного комитета в суде, передает ТАСС.

"Согласно сведениям, поступившим из УФСБ Дагестана, обвиняемые, используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности", - цитирует следователя издание.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от подсудимых или их представителей относительно решения о продлении ареста и заявлений следствия. На сайте Басманного суда Москвы к 22.05 мск 26 сентября не появилось информации относительно продления ареста обвиняемым.

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Жители Каспийска потребовали закрыть кирпичные заводы", "В Дагестане заммэра Каспийска задержан по делу об убийстве следователя", "Журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 сентября 2018, 23:42

  • 29 стран представили свою продукцию на оборонной выставке ADEX-2018 в Баку

    224 компании из 29 стран принимают участие в Третьей международной оборонной выставке ADEX-2018 в Баку. Военно-промышленный комплекс Азербайджана представил на выставке свыше 270 видов продукции, в том числе несколько новинок, среди которых автомат, снайперская винтовка, тактическая ракета и беспилотник.

26 сентября 2018, 23:35

26 сентября 2018, 23:30

  • Взрыв на заправке напугал жителей чеченского села

    В селе Гехи пожар на автозаправочной станции привел к взрыву. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Местные жители сообщили о большой силе взрыва, очевидцы выложили видео происшествия в Интернет.

26 сентября 2018, 22:50

26 сентября 2018, 22:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи