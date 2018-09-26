Следствие заявило о давлении на свидетелей по делу Гамидова

26 сентября 2018, 22:22

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и еще трем бывшим высокопоставленным чиновникам. Обвиняемые используют административный ресурс для давления на свидетелей, заявил в суде представитель следствия.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июня Басманный суд Москвы постановил продлить до 30 сентября срок ареста Абдусамаду Гамидову, его бывшим заместителям на посту премьера Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. 24 сентября следствие обратилось в суд с ходатайством продлить им арест еще на три месяца.

Высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Никто из них не признал своей вины.

Басманный суд Москвы продлил до 31 декабря срок содержания под стражей Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву информировало сегодня РАПСИ.

Следователь заявил, что вина подсудимых подтверждена свидетельскими показаниями и результатами оперативно-разыскных мероприятий. При этом, находясь под арестом, они оказывают давление на свидетелей, заявил представитель Следственного комитета в суде, передает ТАСС.

"Согласно сведениям, поступившим из УФСБ Дагестана, обвиняемые, используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности", - цитирует следователя издание.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от подсудимых или их представителей относительно решения о продлении ареста и заявлений следствия. На сайте Басманного суда Москвы к 22.05 мск 26 сентября не появилось информации относительно продления ареста обвиняемым.

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".