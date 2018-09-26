Раджаб Абдулатипов. Фото: пресс-служба главы Дагестана

26 сентября 2018, 16:46

Брат Рамазана Абдулатипова задержан по делу бюро медэкспертизы Дагестана

Силовики задержали сегодня депутата парламента Дагестана Раджаба Абдулатипова по делу о получении взяток сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, сообщило следствие.

"Кавказский узел" информировал, что, по данным источника, 19 июня сотрудники ФСБ задержали Раджаба Абдулатипова в московском аэропорту. В тот же день его брат, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заявил, что информация о задержании его брата не соответствует действительности. Речь может идти о сознательной утечке информации со стороны правоохранительных органов, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Раджаб Абдулатипов возглавляет комитет по образованию, науке и культуре парламента Дагестана.

Раджаб Абдулатипов задержан по статье об участии в преступном сообществе, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщило сегодня Следственное управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Депутат задержан по делу руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, отмечается в сообщении.

Статья, по которой задержан Раджаб Абдулатипов, предусматривает до десяти лет заключения.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудниками подозревается в получении взяток на 52 миллиона рублей.

Сегодня в Дагестан прибыла группа сотрудников из центрального аппарата одной из силовых структур. Силовики пришли в рабочий кабинет Раджаба Абдулатипова и задержали его, информировал "Черновик". Раджаба Абдулатипова привезли в Следственное управление СКР по Дагестану, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале Chechnya, сопроводившем эту информацию фото депутата на фоне здания ведомства.

Раджаба Абдулатипова везут на допрос в Москву. Его дело, вероятнее всего, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс".

В рабочем кабинете Раджаба Абдулатипова прошли обыски, добавил источник, близкий к парламенту Дагестана. "Его проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики", - пояснил источник в МВД, информировал сегодня РБК.

"Особого удивления ни у кого в Дагестане и в коридорах республиканской власти это не вызвало. Имя Раджаба Абдулатипова фигурировало в очень многих скандальных ситуациях, связанных с клановой системой в республике", - сказал изданию политолог Вадим Самодуров, три года работавший с администрацией и бывшим главой Дагестана, братом задержанного.

При Рамазане Абдулатипове его брат занимался решением кадровых и финансовых вопросов в регионе, заявил изданию другой источник.

"Кавказский узел" не располагает комментариями задержанного или его представителей.

"Кавказский узел" следит за новостями об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дагестанские журналисты констатировали равнодушие элит к судьбе Гамидова", "Журналисты рассказали о конфликте интересов среди чиновников Дагестана", "Экономисты связали проблемы банка "Эльбин" с арестом Гамидова".

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