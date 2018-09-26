Адам Цечоев. Фото http://www.malgobek-rn.com/index.php/home/7971-2018-09-24-13-33-10.html

26 сентября 2018, 08:48

Глава Малгобекского района досрочно ушел в отставку

Адам Цечоев покинул пост главы Малгобекского района и возглавил ингушский филиал "МРСК Северного Кавказа", районом в качестве исполняющего обязанности руководит Хамзат Долтмурзиев, сообщили в администрации.

Досрочную отставку Цечоева, занимавшего пост главы района с января 2012 года, приняли депутаты райсовета на внеочередном заседании 24 сентября.

"Я действительно написал заявление по собственному желанию. Это решение было взвешенным и обдуманным... В Малгобекском районе есть перспектива и потенциал, уверен, новый руководитель сможет их реализовать в полной мере", - заявил Адам Цечоев.

25 сентября Цечоев возглавил ингушский филиал "МРСК Северного Кавказа", сообщается на сайте администрации Малгобекского района.

Исполняющим обязанности главы района назначен Хамзат Долтмурзиев, который ранее работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства Малгобекского района.

"24 сентября решением районного совета депутатов на должность и.о. главы Малгобекского района назначен Долтмурзиев Хамзат Султанович. Данное решение окончательно вступит в силу через 20 дней", - цитирует заместителя главы района Батыра Булгучева газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" ранее писал об отставке 25 сентября главы соседнего с Малгобекским Сунженского района Иссы Хашагульгова. Он сообщил, что решил добровольно покинуть свой пост. Однако лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев счел отставку Хашагульгова протестом против планируемой передачи части района Чечне. Активисты и местные жители собрались у здания райадминистрации и потребовали у чиновников объяснений.

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

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