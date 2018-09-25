Сотрудники грузинской телекомпании объявили забастовку

25 сентября 2018, 20:39

25 работников телекомпании "Имеди" начали забастовку, протестуя против значительного понижения зарплат и увольнения двух коллег.



По словам одного из протестующих, зарплаты были урезаны у технических работников информационной программы "Хроника", прошедших профессиональное тестирование. При этом некоторым операторам по итогам тестрирования зарплаты, наоборот, были повышены, сказал он.

В знак солидарности с участниками акции забастовку объявили восемь операторов утренних и дневных программ канала "Имеди", со ссылкой на протестующего сообщила сегодня грузинская служба "Радио Свобода".

Участники акции сообщили, что руководство телекомпании дало обещание встретиться с бастующими и решить спорные вопросы до вечера 26 сентября, передает "Эхо Кавказа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 июня водители пассажирских микроавтобусов в Батуми начали забастовку, протестуя против планов властей сократить число маршруток на улицах города вдвое и ужесточить требования к перевозкам.