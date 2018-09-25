25 сентября 2018, 20:39
Сотрудники грузинской телекомпании объявили забастовку
25 работников телекомпании "Имеди" начали забастовку, протестуя против значительного понижения зарплат и увольнения двух коллег.
По словам одного из протестующих, зарплаты были урезаны у технических работников информационной программы "Хроника", прошедших профессиональное тестирование. При этом некоторым операторам по итогам тестрирования зарплаты, наоборот, были повышены, сказал он.
В знак солидарности с участниками акции забастовку объявили восемь операторов утренних и дневных программ канала "Имеди", со ссылкой на протестующего сообщила сегодня грузинская служба "Радио Свобода".
Участники акции сообщили, что руководство телекомпании дало обещание встретиться с бастующими и решить спорные вопросы до вечера 26 сентября, передает "Эхо Кавказа".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 июня водители пассажирских микроавтобусов в Батуми начали забастовку, протестуя против планов властей сократить число маршруток на улицах города вдвое и ужесточить требования к перевозкам.
"Фракция парламента Грузии оказалась на грани развала из-за скандала с Iberia", "Принятие поправок в Судебный кодекс Армении прошло на фоне забастовки адвокатов", "Студенты перекрыли в Ереване проспект у здания парламента".
25 сентября 2018, 21:20
-
Осужденный в Ростове-на-Дону Роман Терновский признан политзаключенным
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным гражданина Украины Романа Терновского, осужденного за причастность к запрещенному в России "Правому сектору", и потребовал освободить его.
25 сентября 2018, 21:08
-
Более 150 тысяч собрано для пострадавших в столкновениях близ Кенделена
Жители Кабардино-Балкарии и Адыгеи собрали более 150 тысяч рублей для помощи адыгам, пострадавшим в ходе столкновений в районе селения Кенделен, сообщила руководитель организации «Очаг» Ольга Бегрет.
25 сентября 2018, 20:57
-
Две сотрудницы детсада в Грузии осуждены после падения ребенка из окна
Суд признал воспитательницу тбилисского детского сада и ее помощницу виновными в халатности и приговорил к условным срокам.
25 сентября 2018, 20:47
-
ЦИК Армении пересчитал голоса на одном участке в Ереване
Представители политических сил заявлений о признании недействительными итогов голосования в Совет старейшин Еревана не подавали, а по итогам пересчета на одном участке результаты голосования не изменились, сообщили в ЦИК Армении.
25 сентября 2018, 20:39
-
Сотрудники грузинской телекомпании объявили забастовку
25 работников телекомпании "Имеди" начали забастовку, протестуя против значительного понижения зарплат и увольнения двух коллег.
-
24 сентября 2018, 14:532
Следком объяснил двумя уголовными делами задержание Беньяша
-
23 сентября 2018, 09:2840
Концерты Стаса Михайлова отменены в Дагестане и Чечне
-
23 сентября 2018, 05:302
Всемирная шахматная олимпиада начинается в Батуми
-
23 сентября 2018, 02:331
Борьба против пенсионной реформы разделила оппозицию в Сочи
-
23 сентября 2018, 01:341
МИД Азербайджана обвинил генсека ОДКБ в злоупотреблении полномочиями
-
22 сентября 2018, 23:48
Фракция парламента Грузии оказалась на грани развала из-за скандала с Iberia
-
25 сентября 2018, 21:20
Осужденный в Ростове-на-Дону Роман Терновский признан политзаключенным
-
25 сентября 2018, 20:57
Две сотрудницы детсада в Грузии осуждены после падения ребенка из окна
-
25 сентября 2018, 20:39
Сотрудники грузинской телекомпании объявили забастовку
-
25 сентября 2018, 19:56
Три поставщика оружия осуждены в Ингушетии
-
25 сентября 2018, 19:30
Передано в суд дело о каннибализме в Краснодаре
-
25 сентября 2018, 19:16
Контрактник осужден в Нальчике за вымогательство и избиение призывников
-
25 сентября 2018, 19:04
Двое рабочих стали жертвами взрыва в ереванской больнице
-
25 сентября 2018, 17:45
Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
24 сентября 2018, 13:53
BERG...man TbilisiКесария Абрамидзе представит Грузию на конкурсе трансгендеров - Miss trans star international в Барселоне 53
-
24 сентября 2018, 13:39
BERG...man TbilisiМосква Израилю не верит, и передает С-300 - Сирии. Конфронтация Россия - Запад, усиливается! 105
-
24 сентября 2018, 10:13
BERG...man TbilisiРоссийские регионы постучались в ворота Кремля? Почему "коллективные шпорты" проигрывают "коллективным фургалам"? 77
-
23 сентября 2018, 18:09
BERG...man TbilisiПатриарх Грузии выступил против промышленного производства мариуханы. Почему молчит Иванишвили? 59
-
22 сентября 2018, 05:16
BERG...man TbilisiНочные автобусы - в Тбилиси 42
-
28 августа 2018, 11:503
Тумсо Абдурахманов
-
31 июля 2018, 21:131
Джемаль Орхан Гейдарович
-
20 июля 2018, 09:403
Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили)
-
24 сентября 2018, 21:35Администрация г. Сочи хочет оставить жителей общежития жить на улице
-
24 сентября 2018, 14:45В Сочи граждане борятся за свои жилищные права граждан с Минобороны РФ
-
24 сентября 2018, 14:41Сход жителей Самурского края
-
23 сентября 2018, 23:17Застройщик трактором начал ломать дом с детьми в г. Сочи
-
23 сентября 2018, 22:10Объявлен сбор средств на адыгов, задержанных в Кенделене
-
14 июня 2018, 13:208
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
07 июня 2018, 20:0671
Женское обрезание на Кавказе
-
25 сентября 2018, 20:06
Грузинская оппозиция инициировала конституционный запрет на экспорт марихуаны
-
25 сентября 2018, 09:35
Число отравившихся в детских садах Грузии увеличилось
-
25 июня 2018, 11:46
Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси
-
10 октября 2017, 15:091
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в июле 2017 года по данным Кавказского узла