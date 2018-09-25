ЕСПЧ дал властям Азербайджана три месяца на ответ по жалобе Бабаева

25 сентября 2018, 14:09

Евросуд приступил к коммуникации по делу азербайджанского богослова Сардара Бабаева, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля Верховный суд Азербайджана отклонил кассацию на приговор богослову Сардару Бабаеву, который осужден на три года заключения за нарушение требований ведения религиозных церемоний. Приговор будет обжалован в Европейском суде по правам человека, заявила защита богослова.

По версии правоохранителей, Бабаев читал проповеди и руководил пятничными намазами в мечети города Масаллы незаконно, поскольку это запрещено получившим религиозное образование за рубежом, а Бабаев получил такое образование в Иране. Адвокат Бабаева Джавад Джавадов уверен, что статья, по которой был обвинен богослов, противоречит статье 9 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу совести и вероисповедания.

24 сентября защита Бабаева получила уведомление из ЕСПЧ о начале коммуникации по его делу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабаева Джавад Джавадов.

По его словам, ЕСПЧ направил правительству Азербайджана вопросы в связи с обращением защиты о нарушении прав Бабаева, гарантированных ст. 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6.2 (презумпция невиновности), 9 (свобода мысли, совести и вероисповедания), 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений), 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции прав человека.

"Мы считаем, что досудебный арест и лишение свободы Сардара Бабаева сопровождались грубыми нарушениями его прав, гарантированных Европейской конвенцией. Само квалифицируемое ему обвинение противоречит Европейской конвенции. Ему в вину ставят, что он вел религиозные обряды, будучи получившим религиозное образование за рубежом, что запрещено законом. Но закон сам имеет дискриминационный характер. В мае 2017 года его несколько смягчили и допустили, что можно вести религиозную церемонию лицом, получившем образование за рубежом, но согласованию с Управлением мусульман Кавказа. Но и Сардар Бабаев не самовольно проводил проповеди в Масаллинской мечети. Региональный представитель УМК был в курсе его деятельности", - сказал адвокат.

Правительство Азербайджана должно в трехмесячный срок ответить на вопросы ЕСПЧ, уточнил Джавад Джавадов.

Сардара Бабаева «преследуют за религиозные убеждения и проповеди, которые он читал в Масаллинской мечети», считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Выступления Сардара Бабаева выступления были популярны, поскольку он касался актуальных проблем, беспокоящих людей. Он обладал авторитетом среди верующих, и это стало беспокоить районные власти", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

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