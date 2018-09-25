Жители Тбилиси пожаловались на рост цен на хлеб 

25 сентября 2018, 05:54

Из-за роста цен на газ в Тбилиси стали повышаться цены на хлебобулочные изделия. Местные жители отметили, что даже небольшое повышение "бьет по карману", а пенсионеры пожаловались на рост цен на фоне неизменных пенсий.

По решению газораспределительной компании "КазТрансГаз", в Тбилиси с 16 сентября увеличен тариф на природный газ для юридических лиц - с 75 тетри (около 29 центов) до 80,5 тетри (около 31 цента) с учетом НДС за один кубометр, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании.

Представители компаний, производящих и импортирующих муку, сообщили о повышении цен

За последние два месяца в столице возросла цена на пшеничную муку, в том числе и импорта, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители нескольких компаний, производящих и импортирующих муку.

К примеру, представитель ООО "Лемон" рассказал, что руководство компании два месяца назад решило приостановить импорт муки, а запасы продают по старой цене - 1,8 лари (69 центов) за килограмм.

Сотрудница компании-производителя пшеничной муки "Мега-компани" Майя, в свою очередь, сообщила, что компания повысила цену на муку месяц назад, и она составила 47 лари (около 18 долларов) за 50 килограммов.

В июле начали постепенно повышать цену за продажу импортной пшеничной муки, за этот период ее стоимость возросла на 5 - 66 лари (1,9-2,29 доллара), рассказал сотрудник компании "Амбари" Бондо.

Сотрудник компании "Хеори", которая производит кукурузную муку, Леван сообщил, что компания не меняла ее стоимость, которая составляет 2,5 лари (около 95 центов) за килограмм. По его словам, стоимость муки зависит от урожая кукурузы. Если урожай большой, то цена остается прежней, а при малом урожае возрастает.

"В конце октября начинается новый сезон, тогда и станет понятно, какой был урожай", - сказал он.

Сотрудники тбилисских хлебозаводов сообщили о вынужденном росте цен

Ряд тбилисских хлебозаводов и крупных пекарен повысили цены на хлебобулочные изделия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники компаний.

Сотрудница "Литовский пекарни" Нино сообщила, что компания повысила цены, по которым продает свой товар магазинам, на 5 - 10 тетри (около 1,5-3,5 цента) в зависимости от наименования. При этом, по ее словам, компания не отслеживает цены в магазинах на свою продукцию, так как их назначают индивидуально.

"Мы были вынуждены повысить цены, поскольку повышение тарифа на газ и на муку оказывает сильное влияние на цены", - отметила Нино.

На хлебозаводе "Ипкли" цены на хлеб повышать не стали и внимательно следят за ценами и ситуацией на рынке.

"Мы повышать цены на хлеб не стали и пока держимся. Сейчас ситуация на рынке нестабильная, если так и дальше продолжится, то мы пересмотрим цены на хлеб", - сказала представитель компании Тамар.

На хлебозаводе "Хлеб Кипиани" заверили, что цены на хлеб повышать не станут. "На самом деле на цены не влияет подорожание газа", - сказал сотрудник компании Давид.

Традиционные грузинские пекарни повысили цены на хлеб

Увеличение цен на пшеницу и тарифов на газ вызвали повышение цен на продукцию маленьких пекарен - тонэ, специализирующихся на выпечке грузинского хлеба. В нескольких таких пекарнях корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что в противном случае им бы пришлось закрыться из-за убытков. В центре Тбилиси цена в тонэ на грузинский хлеб возросла с 80 тетри до 1 лари (около 30-38 центов).

"Все подорожало - газ, мука... Мы старались продержаться, но не смогли, и с 19-го числа повысили цены на хлеб", - сказал сотрудник одного из тбилисских тонэ Вахтанг.

При этом, по его словам, выпекается прежнее количество хлеба и спрос на него не изменился.

В другом тонэ, расположенном также в центре, цену за хлеб до одного лари повысили еще в июле, мотивируя решение проблемами финансового характера. По словам сотрудника тонэ Акакия, после этого повышения спрос на хлеб сократился, так как в других тонэ он стоил на 20 тетри (7,5 цента) дешевле.

"Мы были вынуждены сократить выпечку хлеба, и стали выпекать пирожки и хачапури. За их счет и возмещаем убытки. Количество покупателей тоже сократилось. Если раньше было их много - образовывалась очередь в ожидании новой партии хлеба, то сейчас этого уже нет", - посетовал он.

В долгосрочной перспективе повысятся цены и на другие потребительские товары

От цен на газ и пшеницу зависят цены на другие потребительские продукты, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший член совета Национального банка Грузии, доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

"Каждое повышение цен на муку и газ прямо воздействует на другие потребительские продукты. Однако повышение на все продукты не произойдет в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной повлияет на цены основных потребительских товаров", - сказал он.

По его мнению, повышение тарифа на природный газ окажет влияние и на производственные цены, в результате чего инфляция может повысится на 1-2 процента. В долгосрочной перспективе он не исключил также повышение тарифов на электроэнергию, так как большинство электростанций работают на газе.

"Рост цен незаметно пройдет для состоятельного слоя, частичной проблемой станет для среднего слоя и большой бедой - для слоя ниже среднего", - также отметил он.

Жители Тбилиси пожаловались на рост цен на хлеб

Жители Тбилиси, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сообщили о подорожании хлебобулочных изделий. При этом пенсионеры пожаловались, что цены растут, а пенсии - нет.

"Цены на мучные изделия стали незаметно повышаться - на 5 - 20 тетри (1,5-7,5 тетри). Это незаметно для глаза, но в целом бьет по карману", - сказала жительница Тбилиси Аида.

По словам местной жительницы Ирины, ее семья постоянно покупает хлеб в одной пекарне, но в последние две недели вес хлеба значительно сократился при прежней цене.

"Хлеб перестал быть похожим на хлеб. Если раньше он был пухлым, то сейчас почти плоский. Сложно сказать, насколько уменьшили его вес, но это сделали явно за счет сохранения цены", - сказала она.

Пенсионерка Тинатин пожаловалась на повышение цен на хлеб на фоне неизменного размера пенсий. "Что будет в нашими пенсиями? Пенсии не увеличивают, продукты дорожают. Как жить?" - задается вопросом она.

По словам пенсионера Серго, повышение цен на хлебобулочные изделия для них с супругой произошло безболезненно, так как им помогает финансово сын.

"Если бы не его помощь, не думаю, что наших с женой пенсий хватило бы на месяц", - сказал он.

Напомним также, что правительство Грузии запретило транспортировку пшеницы или муки автотранспортом 15 сентября, оставив возможность экспорта и импорта зерна только посредством железнодорожного и морского транспорта. Однако позже этот запрет отложили до 1 октября. 17 сентября более 300 водителей большегрузов провел акцию протеста в пригороде Тбилиси Лило, требуя снять запрет.