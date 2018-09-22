22 сентября 2018, 02:01

Трое подростков пострадали на железной дороге в Адыгее

Трое двенадцатилетних подростков получили удар током на железнодорожной станции, они госпитализированы с обширными ожогами. 

Инцидент произошел 21 сентября на станции Энем-1 в Тахтамукайском районе.

"Мальчики, проживающие в поселке Энем, залезли в пятницу вечером на вагон-цистерну, где получили травму электричеством от контактной сети. Ударом тока их отбросило на насыпь", - сказал сотрудник пресс-службы Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, слова которого приводит "Интерфакс".  

Дети госпитализированы в краевую клиническую больницу в Краснодаре.

По информации ТАСС, один ребенок получил 80% ожогов, у двоих детей - по 15% ожогов, они в шоковом состоянии. 

"Кавказский узел" также сообщал, что 19 июня 2017 года 14-летний мальчик получил ожоги 70% тела в результате удара током на железнодорожной станции в Майкопе и скончался в больнице на следующий день. По данным МВД, подросток нарушил правила безопасности и залез на железнодорожный вагон, где попал в электромагнитное поле. Однако Майкопский городской суд постановил выплатить 200 тысяч рублей матери подростка, погибшего от удара током на железнодорожной станции.

Примечание:

"МЧС: 79 человек участвуют в поисках пропавшего на Кубани ребенка", "Трехлетняя девочка пропала в Краснодарском крае", "Найдено тело провалившегося под лед на Ставрополье мальчика".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 сентября 2018, 02:01

22 сентября 2018, 00:53

  • ОДКБ осудила обстрел армяно-азербайджанской границы

    Обстрелы армяно-азербайджанской государственной границы и приграничных селений привели к человеческим жертвам и грозят новым витком напряженности в зоне карабахского конфликта, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.

21 сентября 2018, 23:53

21 сентября 2018, 23:10

21 сентября 2018, 22:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060