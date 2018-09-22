Трое подростков пострадали на железной дороге в Адыгее

22 сентября 2018, 02:01

Трое двенадцатилетних подростков получили удар током на железнодорожной станции, они госпитализированы с обширными ожогами.

Инцидент произошел 21 сентября на станции Энем-1 в Тахтамукайском районе.

"Мальчики, проживающие в поселке Энем, залезли в пятницу вечером на вагон-цистерну, где получили травму электричеством от контактной сети. Ударом тока их отбросило на насыпь", - сказал сотрудник пресс-службы Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, слова которого приводит "Интерфакс".

Дети госпитализированы в краевую клиническую больницу в Краснодаре.

По информации ТАСС, один ребенок получил 80% ожогов, у двоих детей - по 15% ожогов, они в шоковом состоянии.

"Кавказский узел" также сообщал, что 19 июня 2017 года 14-летний мальчик получил ожоги 70% тела в результате удара током на железнодорожной станции в Майкопе и скончался в больнице на следующий день. По данным МВД, подросток нарушил правила безопасности и залез на железнодорожный вагон, где попал в электромагнитное поле. Однако Майкопский городской суд постановил выплатить 200 тысяч рублей матери подростка, погибшего от удара током на железнодорожной станции.