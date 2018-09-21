21 сентября 2018, 18:53

Ребенок умер в детском лагере в Дагестане

Назначена экспертиза, которая проверит качество медицинской помощи ребенку, умершему во время отдыха в детском лагере в Дагестане, сообщило следствие.

По версии следствия, 13 сентября 2018 года десятилетний мальчик пожаловался на головную боль и тошноту. Ему сделали промывание желудка и дали лекарство. Однако ночью ребенку стало хуже и его отвезли в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". "Назначена судебная медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти, а также выяснения вопроса, насколько качественно, полно и своевременно ребенку была оказана медицинская помощь", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следствия.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства детского лагеря и врачей, которые занимались лечением ребенка.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 августа были выписаны из больницы все дети, отравившиеся в оздоровительном лагере в Шамильском районе Дагестана.

Примечание:

"МВД: в Буйнакске более 300 человек болели кишечными инфекциями в связи с подачей некачественной воды", "В Дагестане признаки кишечной инфекции обнаружены у более чем 200 детей", "В Дагестане с подозрением на гепатит в больницу попали 30 детей".

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