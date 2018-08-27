Все дети выписаны из больницы после отравления в Дагестане

27 августа 2018, 17:33

Врачи выписали всех детей, госпитализированных после отравления в оздоровительном лагере в Шамильском районе, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", с признаками отравления были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника оздоровительного лагеря. Они начали поступать в больницу 12 августа. 21 августа на лечении в больнице оставались 19 детей.

Все дети, поступившие в больницу из лагеря, выписаны и отправились домой, сообщил сегодня со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана ТАСС.

Напомним, Роспотребнадзор назвал предварительной причиной недомогания возбудитель сальмонеллеза. 15 августа министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов уволил главврача больницы "за плохую организацию работы" во время вспышки инфекции в детском лагере.