27 августа 2018, 17:33
Все дети выписаны из больницы после отравления в Дагестане
Врачи выписали всех детей, госпитализированных после отравления в оздоровительном лагере в Шамильском районе, сообщили в Минздраве.
Как писал "Кавказский узел", с признаками отравления были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника оздоровительного лагеря. Они начали поступать в больницу 12 августа. 21 августа на лечении в больнице оставались 19 детей.
Все дети, поступившие в больницу из лагеря, выписаны и отправились домой, сообщил сегодня со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана ТАСС.
Напомним, Роспотребнадзор назвал предварительной причиной недомогания возбудитель сальмонеллеза. 15 августа министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов уволил главврача больницы "за плохую организацию работы" во время вспышки инфекции в детском лагере.
"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80".
27 августа 2018, 17:57
-
Сотрудник прокуратуры в Кабардино-Балкарии дал показания в пользу Свидетеля Иеговы*
Свидетели Иеговы* в городе Майском не распространяли экстремистские материалы, сообщил в суде по делу главы местной религиозной организации Юрия Залипаева помощник прокурора.
27 августа 2018, 17:54
-
Пять человек пострадали при столкновении у Амулсарского рудника
Люди, сопровождавшие главу компании Lidian Armenia, распылили газ, от которого пострадал полицейский и четыре активиста, заблокировавших дорогу к Амулсарскому месторождению. Инспекция по экологии и недрам Армении призвала Lidian Armenia отказаться от возобновления работ на месторождении до завершения повторной проверки.
27 августа 2018, 17:33
-
Все дети выписаны из больницы после отравления в Дагестане
Врачи выписали всех детей, госпитализированных после отравления в оздоровительном лагере в Шамильском районе, сообщили в Минздраве.
27 августа 2018, 17:18
-
1
"Левада-центр" зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Ухудшением социально-экономической обстановки пояснил рост ксенофобских настроений по отношению к уроженцам Кавказа "Левада-центр". При этом опубликованное сегодня социологическое исследование указало на заметное улучшение отношения жителей России к выходцам из Чечни.
27 августа 2018, 16:54
-
Спасатель вернулся в базовый лагерь после гибели напарника в горах Северной Осетии
Участник поисков кубанских альпинистов, вынужденный остаться в горах Северной Осетии из-за сильного камнепада, во время которого погиб его напарник, сегодня присоединился к отряду, сообщил источник в экстренных службах.
-
25 августа 2018, 18:173
Более 80 человек собрал Молодежный форум в Нагорном Карабахе
-
25 августа 2018, 05:15
Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона
-
25 августа 2018, 03:11
Жители Нагорного Карабаха впервые приняли участие в учениях на случай авиаудара
-
24 августа 2018, 14:0425
Московские силовики отвергли связь убитого выходца из Кабардино-Балкарии с боевиками
-
24 августа 2018, 03:571
Следователи предлагают перенести суд по делу группы Гагиева из Северной Осетии
-
24 августа 2018, 02:3528
Правозащитники усмотрели реальную опасность в угрозах Кадырова
-
27 августа 2018, 17:33
Все дети выписаны из больницы после отравления в Дагестане
-
27 августа 2018, 16:54
Спасатель вернулся в базовый лагерь после гибели напарника в горах Северной Осетии
-
27 августа 2018, 16:31
Руководство водоканала оштрафовано после протестов жителей Избербаша
-
27 августа 2018, 15:36
Жители Армении перекрыли дорогу в знак протеста против укрупнения общин
-
27 августа 2018, 14:511
Грузинский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве американской семьи
-
27 августа 2018, 13:57
Найдено тело пропавшего на Эльбрусе волгоградца
-
27 августа 2018, 11:44
Четыре пострадавших шахтера выписаны из больницы в Ростовской области
-
27 августа 2018, 11:19
Шесть человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
25 августа 2018, 06:48
BERG...man TbilisiВыдвижение Васильева на пост главы Дагестана - логично, а заявления о кадровом дефиците - нет! 17
-
20 августа 2018, 23:32
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Светское и религиозное: уроки Дагестана для Северного Кавказа". Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 24 августа 2
-
20 августа 2018, 14:24
BERG...man TbilisiОбзор 4-го тура ЧР по футболу. И отдельно - об Ахмате и Анжи, Ростове и Краснодаре 11
-
16 августа 2018, 14:31
BERG...man TbilisiПочему никто в Москве не наказан - за трагикомическую ситуацию с возвращением "Анжи" в премьер-лигу? 6
-
08 августа 2018, 21:16
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии на КУ "И если мой язык исчезнет". Риски новой языковой политики" 27
-
16 июля 2018, 21:58
Исмаилов Марат Махмудович
-
09 июля 2018, 14:285
Ахмеднабиев Ахмеднаби
-
05 июля 2018, 14:361
Багавутдинова Зарема Зиявутдиновна
-
27 августа 2018, 09:32Служебная проверка отрудников полиции, избивших 70-летнюю женщину
-
26 августа 2018, 16:54В сельской районной больнице нет шприцов и лекарств
-
26 августа 2018, 12:21Противоправные действия участкового в Сочи
-
26 августа 2018, 07:42Жители микрорайона Донской в Сочи были недостаточно информированы о планирующемся митинге
-
25 августа 2018, 11:41Пытки и избиения в колонии в Иркутской области
-
21 июня 2018, 16:09
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в марте 2018 года по данным Кавказского Узла
-
18 июня 2018, 22:15
В апреле 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек
-
22 августа 2018, 18:013
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
21 августа 2018, 10:07
Курбан-байрам
-
27 августа 2018, 16:31
Руководство водоканала оштрафовано после протестов жителей Избербаша
-
27 августа 2018, 13:25
10 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 20 по 26 августа