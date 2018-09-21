Встреча Нурмагомедова и Макгрегора на пресс-конференции в Нью-Йорке. 20 сентября 2018 года. Скриншот видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZaRexXVUk4w

21 сентября 2018, 13:07

Макгрегор назвал Рамзана Кадырова диктатором

Ирландский боец Конор Макгрегор пояснил свою критику Абдулманапа Нурмагомедова похвалой последнего в адрес главы Чечни. По мнению ирландца, на самом деле отец его соперника из Дагестана боится Рамзана Кадырова, о котором Макгрегор также высказался крайне негативно на пресс-конференции.

"Кавказский узел" сообщал, что в конце августа Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку перед предстоящим боем. Макгрегор назвал трусом отца и тренера своего оппонента, Абдулманапа Нурмагомедова, а дагестанский боец назвал трусом самого Макгрегора.

Запись Абдулманапа Нурмагомедова о Кадырове. https://www.instagram.com/p/BmtXkaMBhnN/?utm_source=ig_embedОбъясняя свои слова, Конор Макгрегор сослался на публикацию Абдулманапа Нурмагомедова в Instagram, сделанную 20 августа. "Вместе мы сила!" - написал отец дагестанского бойца, разместив фотографию Рамзана Кадырова.

"Его (Хабиба Нурмагомедова) отец выложил в Instagram фото с Кадыровым, когда они были в мечети. Кадыров – чеченский диктатор, безумный человек", - заявил Макгрегор 20 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке. По мнению ирландца, отец его соперника демонстрирует к Кадырову "фэйковое уважение из-за страха".

"Чеченцы знают, что если бы у него (Абдулманапа Нурмагомедова) была возможность (применить грубую силу к Кадырову), он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус", – приводятся сегодня слова Макгрегора на сайте Sports.ru.

"Не знаю, чему его учил отец, но мой говорил мне: "Никогда не сдавайся и всегда проявляй уважение". Вот чему учил меня папа. И я никогда не сдаюсь и всегда отношусь ко всем с уважением. Не знаю ничего о его отце, не хочу говорить всякое (ругательство) о нем. Проучу Конора в клетке", – привел сегодня ответ Хабиба Нурмагомедова Eurosport.

На сайте главы Чечни и его странице в соцсети "ВКонтакте", по состоянию на 13.06, нет комментариев относительно заявления Макгрегора.

Напомним, что 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил в Нью-Йорке Эла Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в UFC назначен на 6 октября. Все билеты на него были раскуплены за три минуты. Отец Хабиба, тренер Абдулманап Нурмагомедов, подготовил 11 чемпионов мира по боевому самбо. Своего сына он тренировал с детства.

Примечание:

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