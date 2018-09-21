Кадыров попросил у Минфина средства для долгостроев в Чечне

21 сентября 2018, 12:12

Счетная палата насчитала четыре тысячи долгостроев в СКФО, прежде всего в Чечне и Дагестане, и предложила ужесточить финансирование таких строек из федерального бюджета. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Счетная палата должна помочь Чечне решить проблему незавершенных строек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил не выделять регионам бюджетных денег на строительство новых объектов, пока там не будет завершено строительство аналогичных объектов. Эта мера призвана существенно ускорить темпы строительства и снизить коррупционную составляющую долгостроев.

В Счетной палате пояснили, что недостроями зачастую оказываются школы, которые строят в регионах, например, с целью решить проблему трехсменного обучения. Пока одни школы остаются недостроенными, местные власти просят о перечислениях из федерального бюджета на возведение других учебных заведений, сообщили сегодня "Известия".

В сентябре Счетная палата провела анализ объектов незавершенного строительства в Северо-Кавказском федеральном округе и сделала вывод о недостаточности мер, которые принимают регионы для решения данной проблемы. "На 1 января 2018 года в СКФО в незавершенном строительстве числилось 4 038 объектов с объемом вложений 160,7 млрд рублей, включая 1 531 объект на сумму 88,3 млрд рублей, софинасируемых из федерального бюджета. При этом финансирование 1 178 объектов было начато более восьми лет назад, строительство 1 046 объектов приостановлено, из них 1 018 - без консервации", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находится в Чечне, где их 464, и Дагестане, где их 387, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства 19 сентября.

Кадыров выступил с встречным предложением к Счетной палате

Рамзан Кадыров признал, что в Чечне действительно много незавершенных объектов. Однако он считает, что помочь решить эту проблему может сама Счетная палата. "Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки", - заявил он.

Глава Чечни сообщил, что в республике последние пять лет работала межведомственная рабочая группа, которая составила список всех недостроенных объектов и способствовала вводу в эксплуатацию 551 недостроя стоимостью 21,3 миллиарда рублей. "В данном списке 13 крупных объектов имеют высокую степень готовности", - отметил глава Чечни, выразив надежду на то, что эти объекты, имеющие важное социально-экономическое значение, будут завершены "совместными усилиями".

Основной причиной появления недостроев, по словам Кадырова, является недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств на оборудование. "Так, в частности, обстоят дела с городскими клиническими больницами №1 и №4, а также национальной библиотекой", - написал Кадыров 20 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что в феврале правительство выделило на строительство новой больницы в Грозном 400 миллионов рублей.