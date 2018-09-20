Ил-20. Фото sledcom.ru

20 сентября 2018, 09:35

Уроженцы регионов ЮФО находились на борту сбитого в Сирии Ил-20

Командиром сбитого в Сирии Ил-20 был житель Кубани Сергей Гаврютин, его помощником - уроженец Волгоградской области Константин Назаров. В списке погибших также военнослужащий Алексей Седунов из Астраханской области.

Инцидент произошел около 23.00 мск 17 сентября, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим. Над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии с ним пропала связь. Позднее выяснилось, что он был сбит системой ПВО Сирии. На борту самолета находились 15 военных, сообщили в Минобороны России. 

Среди погибших при крушении Ил-20 33-летний житель Ейска Сергей Гаврютин. Он был командиром этого судна. У Гаврютина остались жена и трое детей, пишут "Кубанские новости".

Вторым пилотом на Ил-20 был уроженец Волгоградской области Константин Назаров.

"Константин Назаров, уроженец хутора Алексиковский, погиб в сбитом самолете в Сирии. Родственники уехали в Москву прошлой ночью. Здесь, в Новониколаевске, проживают его мама и сестра, отец несколько лет назад умер", - цитирует главу Новониколаевского района Сергея Чулкова ТАСС.

Родственники Назарова сообщили, что похоронят его в родном хуторе Алексиковский с воинскими почестями.

Среди погибших также оказался житель Астраханской области Алексей Седунов. Военнослужащий был родом из Ахтубинска и служил в родном городе, но некоторое время назад перевелся в другую часть и переехал в Подмосковье, написала газета "Волга".

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Примечание:

"Задержание гражданина Турции в Грузии напомнило о гибели российского пилота", "Родные жертв катастрофы Ту-154 под Сочи подали иск в суд Лондона", "Гибель военного в Сирии вызвала вопросы у ингушских пользователей соцсетей".

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