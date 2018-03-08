Гибель военного в Сирии вызвала вопросы у ингушских пользователей соцсетей

08 марта 2018, 22:04

Похороны Рамзана Героева, погибшего при крушении российского военного самолета в Сирии, прошли сегодня в Ингушетии. Интернет-пользователи высказали негативное отношение к участию ингушских военных в конфликте на Ближнем Востоке.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в сирийском Хмеймиме. Погибли все 39 человек, находившихся на борту, все они военные. По предварительным данным Минобороны России, причиной стала техническая неисправность.

В числе разбившихся в Хмеймиме - трое жителей Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал выплатить их семьям по миллиону рублей.

Погибший в Сирии 38-летний Рамзан Героев служил там в звании старшины. Сегодня в его похоронах принял участие Юнус-Бек Евкуров, сообщила пресс-служба главы Ингушетии.

"Принято решение назвать именем Героева школу в его родном селе Нестеровское", - цитирует сообщение властей РИА "Новости".

Ранее Юнус-Бек Евкуров поручил организовать траурную церемонию на месте дислокации гарнизона, где служил Рамзан Героев. Он распорядился оказать семье погибшего необходимую материальную помощь и проконтролировать начисление страховых выплат, говорится в сообщении от 7 марта на официальном сайте "Республика Ингушетия".

"Он был предан своему долгу и присяге. Вечная память всем погибшим. Уверен, что они достойно выполнили свой долг перед родиной и народом Сирии", - написал глава Ингушетии на своей странице в Instagram 7 марта.

Пользователи соцсети неоднозначно прокомментировали слова Евкурова.

"А что он там делал?" - написал пользователь с ником desert_eagle_calibre_50.

"Надо вернуть наших пацанов домой. Нас не так много, каждый ингуш на счету, наши дети не должны умирать на чужой междоусобной, гражданской войне", - считает пользователь bogatyrev71.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической страницах "Сирия в огне".