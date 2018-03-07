Власти Кубани пообещали компенсации семьям трех погибших в Сирии военных

07 марта 2018, 18:49

Родные трех жителей Краснодарского края, погибших при крушении в Сирии российского военного самолета, получат по миллиону рублей и другую помощь, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку в сирийском Хмеймиме. По предварительным данным Минобороны России, причиной могла стать техническая неисправность.

На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были военнослужащими. Погибли, в том числе, 27 офицеров и один генерал-майор, со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В числе жертв авиакатастрофы оказались прапорщик Юрий Масел из Новороссийска, старший лейтенант Александр Шевченко из Крымска и уроженец Ейска капитан Сергей Шейнцвит, сообщил сегодня губернатор Кубани.

"По моему поручению администрациями муниципалитетов сформированы рабочие группы по встрече и погребению. Родственникам будет оказана адресная помощь, краевые власти выплатят родным погибших по 1 млн рублей", - приводятся слова Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 декабря 2016 года в море около Сочи упал самолет Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию. На борту находились 92 человека, все они погибли. Родственники погибших, получив обязательные выплаты, потребовали от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев.