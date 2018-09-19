Студенты потребовали отставки ректора ереванского вуза

19 сентября 2018, 14:14

Студенты Ереванского института театра и кино начали сегодня акцию протеста после сообщения полиции о злоупотреблениях в вузе. Ректор института Давид Мурадян заявил, что не подаст в отставку.

В акции с требованием отставки руководства Ереванского института театра и кино, которая началась сегодня перед зданием вуза, приняли участие около 50 студентов, сообщили организаторы. Участники акции прошлись по коридорам вуза, призывая студентов присоединиться к протесту, передает корреспондент "Кавказского узла". По словам студентов, начать акцию они решили после сообщения полиции о злоупотреблениях в вузе.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, должностные лица Ереванского института театра и кино с 2012 года, используя служебное положение, растратили средства на общую сумму свыше 12,5 миллиона драмов (около 26 тысяч долларов). По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном 17 сентября на сайте полиции Армении.

"В ходе предварительного следствия выяснилось, что в 2012-2016 годах преподаватель английского языка был назначен проректором, однако фактически не преподавал и получал зарплату порядка 3,5 миллиона драмов (около 7300 долларов). Также выяснилось, что родственники руководства вуза поочередно назначались заведующими одной из кафедр, однако на деле не посещали работу, получая при этом зарплату. В итоге было растрачено еще 900 тысяч драмов (почти 1900 долларов)", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Еще один эпизод, по данным ведомства, связан с договором аренды транспортного средства, заключенного с супругой одного из проректоров. "С января 2016 года транспортное средство эксплуатировал сам проректор, а из финансовых средств вуза на зарплату водителю и за аренду машины было растрачено свыше 8,15 миллиона драмов (около 17 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.

Участники акции заявили о низком качестве образования в вузе

Если ректор вуза не может контролировать своих подчиненных, то он должен подать в отставку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" студент факультета режиссуры игрового кино Виктор Затикян. Он считает, что именно из-за финансовых злоупотреблений институт не был оснащен необходимым для обучения оборудованием.

"Мы неоднократно поднимали вопрос технического оснащения. Но нам каждый раз говорили, что у вуза нет денег. Откуда же им взяться, если средства тратят для своих целей? К примеру, студенты операторского факультета не могут осваивать профессию, так как в вузе нет соответствующей техники", - заявил студент.

По его словам, накануне они встречались с ректором, однако им не удалось прийти к консенсусу. Затикян заявил, что забастовка продолжится до тех пор, пока руководство вуза, в том числе ректор Давид Мурадян, не подаст в отставку.

Доцент филологического факультета Асмик Исраелян заявила, что поддерживает требования студентов. "В вузе много проблем, одна из которых - достойное образование, соответствующее плате за учебу. Почему студент должен платить в год 600 тысяч драмов (1250 долларов) и не иметь возможности получать качественное обучение? В вузе, в частности, нет необходимых помещений для съемок, реквизита", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ректор Ереванского института театра и кино Давид Мурадян, который возглавляет вуз с 2014 года, в свою очередь заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, он "не намерен следовать требованию нескольких десятков из порядка 800 студентов".

"Чтобы понять, что произошло, необходимо дождаться завершения следствия", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что дал необходимые разъяснения следствию.

Проректор, который фигурирует в сообщении полиции, уволен со своего поста, добавил ректор института.

"Кавказский узел" ранее писал об акции протеста студентов Ереванского госуниверситета. 29 мая они призвали к началу забастовки до отставки ректора Арама Симоняна. Участники акции заявили о проблемах в вузе, назвав в их числе низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов. Студенческая забастовка была прекращена 30 мая после сообщения о госпитализации ректора.

Материалы о протестных акциях в Армении собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Протесты в Армении".