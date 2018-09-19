Свидетели обвинения дали показания в пользу Александра Аверина

19 сентября 2018, 03:43

Сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин, дело которого рассматривается в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области, отказался признать вину в попытке контрабанды оружия. Свидетели обвинения, которые были понятыми при осмотре личных вещей Аверина, заявили, что пронести оружие и боеприпасы через пункт пропуска на границе невозможно. Кроме того, они не смогли ответить однозначно на вопрос, действительно ли оружие было найдено у подсудимого, так как не присутствовали при его изъятии.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля сопредседатель незарегистрированной российской партии "Другая Россия" Александр Аверин при переходе российско-украинской границы был задержан, а затем арестован. 4 сентября Матвеево-Курганский суд Ростовской области принял решение продлить срок содержания под стражей Аверина на полгода.

Александру Аверину предъявлено обвинение по статье 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и статьям 30, 226.1 УК РФ (подготовка к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей)

18 сентября в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении Аверина. Корреспондент "Кавказского узла" был единственным представителем СМИ в зале суда.

После установления личности подсудимого слово было передано гособвинителю для оглашения обвинительного заключения.

Согласно ему, Аверин, "в неустановленное следствием время на территории республики Украина приобрел пистолет Макарова и семь патронов калибра 9 мм к нему, которые впоследствии положил себе в сумку".

"7 апреля около 11 часов 50 минут Аверин прибыл на автомобильный пункт пропуска «Матвеев Курган», расположенного на северо-западной окраине села Авило-Успенка Ростовской области, где, сокрыв огнестрельное оружие от пограничного и таможенного контроля, пытался пройти без предоставления документов за линию паспортного контроля через государственную границу РФ, то есть незаконно переместить с территории Украины на территорию РФ находящиеся при нем в сумке пистолет Макарова и 7 патронов калибра 9 мм", - говорится в обвинительном заключении.

По данным обвинения, Аверин был задержан в 11.55 5 апреля сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Аверин назвал обвинение "провокацией"

После оглашения документа Александр Аверин заявил, что не признаёт вину.

Ранее, в ходе заседаний по продлению срока содержания под стражей, Аверин назвал предъявленное ему обвинение «провокацией», и связал его со своей политической деятельностью.

«С 2017 года я являюсь сопредседателем партии "Другая Россия", меня знает большое количество людей. Мне в голову не могло прийти везти оружие через госграницу, через погранпункт с металлодетекторами. Тем более, (что) мне известно, что к представителям моей партии более пристрастное отношение", - пояснил Аверин, добавив, что "эту провокацию" организовали неизвестные ему лица.

Свидетель не смог однозначно ответить, что изъятое оружие принадлежано Аверину

Затем в зал пригласили первого свидетеля обвинения. Владимир Аркатов – крепкий мужчина в камуфляже рассказал, что работает слесарем на пункте пропуска «Матвеев Курган» и знает Аверина.

В ответ на вопросы гособвинителя Аркатов рассказал, что задержания и момента изъятия пистолета из сумки Аверина он не видел.

«Меня пригласила в качестве понятого пограничная служба. Я пришёл, уже предъявили мне сумку с вещами его. Вещи были выложены на столе, найден был пистолет в этой сумке и семь или восемь патронов. При процессе изъятия меня не было. Там был (понятой) Снида, он отказался, вместо него меня пригласили. Он уже был опечатан, мне показали, потом при мне обратно его опечатали. Я в процессе не был этого изъятия», - сказал понятой.

«Меня пригласили, когда сумка уже на столе у них в кабинете. Говорили, что вот этот товарища, Аверина, сумка», – кивнул Аркатов в сторону сидящего в клетке Аверина.

Как рассказал понятой, когда он вошёл в помещение, «вещи были выложены из сумки на стол, пистолет был упакован, опечатан и подписан, отдельно была обойма».

«Их распаковали при мне, показали, и запаковали обратно», - повторил Аркатов. По его словам, присутствовал также второй понятой по фамилии Савченко.

Отвечая на вопросы адвоката подсудимого Владимира Осеннего, Аркатов отметил, во время мероприятия по изъятию у Аверина пистолета «были серьезные люди с области».

«Были и наши опера, я их знаю в лицо, и другие. С Ростова вроде вызывали», - сказал сотрудник пункта пропуска.

Мужчина признался, что ранее его уже приглашали к участию в качестве понятого, но в целом это происходит «не часто».

«Времени было около 6-7 вечера. А в первый раз меня вызвали часа в 3. Сказали отбой, нашли свидетеля другого. Потом тот отказался, по каким причинам - неизвестно, и меня вызвали», - сообщил Аркатов.

Мужчина пояснил, что видел пистолет близко, однако номер пистолета не сказали, а сам он его не разглядел. Определить, были ли патроны боевыми, учебными или холостыми, он не может.

На вопрос защитника, может ли свидетель однозначно утверждать, что упомянутые вещи принадлежали Аверину, Аркатов ответил отрицательно.

«Если бы при мне их изъяли, я бы сказал, что да. А тут меня пригласили, когда уже всё - вытащили сумку, опечатали пистолет. Не при мне всё это изымалось, где, как и при каких обстоятельствах это было, я не знаю», - сказал он.

В возможности провезти оружие и боеприпасы через пункт пропуска Аркатов усомнился.

«Через пост не провезешь никогда, потому что металлодетекторы стоят на автовокзале, все сумки проверяются, собачки нюхают. Пройти мимо паспортного контроля невозможно. Там пограничники досматривают, потом таможенники досматривают», - сказал он, добавив, что на пункте также много видеокамер.

Пронести оружие через пункт пропуска невозможно

Вторым давал показания Николай Савченко – молодой человек в спортивных штанах, кроссовках и майке, работающий грузчиком в магазине беспошлинной торговли Duty free на пункте пропуска «Матвев Курган».

Отвечая на вопросы гособвинителя, Савченко сказал, что при задержании Аверина он не присутствовал.

«Меня попросили пограничники, чтобы побыть понятым при осмотре и изъятии личных вещей. Я согласился, прошел с ними в кабинет. Изъят был пистолет и семь или восемь патронов в обойме. Пограничник сказал, чтобы он открыл сумку. Аверин отказался, сказал, что сумка лежала в этом кабинете без его ведома, и он не знает, что в ней лежит. Сотрудник таможни взял перчатки. В одном карманчике (сумки) лежала обойма, в другом - пистолет. Она (обойма) была с патронами», - рассказал мужчина.

Понятым молодой человек стал по просьбе знакомого пограничника, который попросил его присутствовать при изъятии и «найти второго». Савченко, по его словам, пригласил своего одноклассника Анатолия Сниду, который позднее отказался. Сам Савченко, по его собственным словам, выступает свидетелем в судах в третий раз.

Принять участие в изъятии, по словам Савченко, его пригласили в «17-19 часов вечера», и вместе с одноклассником они находились там «часа полтора», затем «на пару часов» ушли домой.

«Мы приехали второй раз часов в 10 вечера. Снида отказался подписывать (протокол). Потом там приехали ещё какие-то люди. Они все вместе стали эти документы переделывать, я часов до двух там просидел. Не знаю, что они составляли», - рассказал Савченко.

Как и первый свидетель, молодой человек усомнился в возможности пронести оружие через пропускной пункт.

«Нет, скорее всего. Там собаки, лента сканирует все вещи. Как вы его обойдёте? Там две кабинки и стенка, мимо не пройдешь», - сказал он.

Савченко не смог ответить однозначно на вопрос, принадлежало ли найденное оружие и боеприпасы Аверину.

«Я не могу говорить, что это его. Если бы при мне раскрыли эту сумку, то это другое дело», - сказал он. По его словам, во время изъятия сумка он находилась в 3-5 метрах от Аверина.

«Ты говорил, что это не твоё, подстава, подкинули», - ответил на вопрос подсудимого свидетель. На этом его допрос был завершен.

«Меня выпускать надо после таких показаний», - усмехнулся Аверин.

Рассмотрение дела продолжится 26 сентября в 14.30 мск.

Помимо, корреспондента "Кавказского узла" на заседании присутствовал только один соратник по партии Аверина из Ростова-на-Дону.

«Понятые дали правдивые показания, которые соответствуют другим показаниям, добытым стороной защиты. В частности, понятые указали, что пункт пропуска невозможно пересечь просто так, так как везде охрана, поисковые собаки, рамки, и пройти мимо пункта пропуска, минуя их, невозможно», - прокомментировал заседание адвокат Александра Аверина Владимир Осенний.