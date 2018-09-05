Ростовский суд продлил арест Александру Аверину

05 сентября 2018, 22:06

Матвеево-Курганский суд Ростовской области принял решение продлить на полгода срок содержания под стражей подозреваемому в попытке контрабанды оружия сопредседателю партии "Другая Россия" Александру Аверину.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля сопредседатель незарегистрированной российской партии "Другая Россия" Александр Аверин при переходе российско-украинской границы был задержан, а затем арестован. 11 июля суд в Матвеевом Кургане принял решение продлить срок ареста Аверина на месяц.

Уголовное дело в отношении Александра Аверина было возбуждено по статье о попытке контрабанды огнестрельного оружия, сообщил адвокат Владимир Осенний. Пистолет Аверину подбросили, заявила 12 апреля "Другая Россия".

Предварительное слушание по делу прошло 4 сентября в закрытом режиме, передает сегодня со ссылкой на пресс-службу партии "Интерфакс".

"Александру продлили пребывание под стражей на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

18 сентября пройдет первое задание по делу Аверина, уточнила пресс-служба.

Защита просила исключить из дела акт обследования помещения, где было найдено оружие, а также данные эксперта по отпечаткам, однако суд отклонил оба ходатайства, приводится сообщение адвоката Аверина.

На сайте Матвеево-Курганского суда Ростовской области информации о продлении ареста Аверину, по данным на 22.00 мск сегодня, нет.