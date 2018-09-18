Спецоперация в Талги осталась незамеченной жителями поселка

18 сентября 2018, 23:14

Жители поселка Талги, где были убиты трое предполагаемых боевиков, не слышали стрельбы и не заметили ограничений контртеррористической операции. Проверить информацию силовиков о причастности убитых к вооруженному подполью не представляется возможным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 15 сентября силовики сообщили о проведении спецоперации в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана. Позднее НАК сообщил, что трое боевиков вступили в перестрелку с силовиками и были убиты в селении Талги неподалеку от Карабудахкентского района. После этого боестолкновения режим КТО был отменен.

Талги - курортный посёлок, он входит в состав Махачкалы и административно подчинен Ленинской районной администрации, следует из данных сайта администрации Ленинского района Махачкалы. Фактически поселок расположен в пределах Карабудахкентского района, численность населения Талги по состоянию на 2010 год составляла 1582 человека, указывает сайт "Точка-на-карте".

Спецоперация проходила на окраине поселка и не повлияла на жизнь в Талги, сообщил житель поселка Сулейман корреспонденту "Кавказского узла".

"[Боестолкновение] произошло за селом, по дороге из Талги в Махачкалу. Стрельбы я не слышал", - заявил он. По словам Сулеймана, эвакуация жителей Талги не проводилась.

Мероприятий по розыску боевиков, каких-либо ограничений в передвижении и препятствий для выезда из поселка жители Талги не заметили, сообщил другой местный житель Ахмед.

Спецоперация 15 сентября не повлияла на работу расположенного в поселке Талги санатория и не спровоцировала выезд пациентов, сказал представитель учреждения корреспонденту "Кавказского узла".

По данным сотрудника санатория, на сегодняшний день на лечении находятся 80 человек, а всего он вмещает 150 пациентов. До 80 человек в месяц санаторий принимает по направлениям, остальных - на коммерческой основе. Санаторий специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, кожных и урологических заболеваний.

Один из троих убитых в Дагестане предполагаемых боевиков оказался 35-летним уроженцем Саткинского района Челябинской области. Мужчина имел специальность машиниста экскаватора, был судим и порядка десяти лет назад отбывал срок в одной из колоний Магнитогорска, а после освобождения не вернулся домой и не общался с родными, сообщило 17 сентября со ссылкой на источники в его родном поселке издание Ura.news.

Присутствие среди убитых боевиков выходца из другого региона России - не уникальный случай, отметил политический обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

"Это говорит об охвате подполья или тех, кто стремится в него попасть. Раньше боевики рекрутировались из населения Дагестана, сейчас виден обратный процесс - они рекрутируются из представителей других, далеких от республики регионов страны", - пояснил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Узнать, вели ли убитые легальный образ жизни, не представляется возможным, поскольку силовики не раскрывают оперативную информацию о них, отметил Магомедов. Журналист не исключил, что эти люди попали в определенный момент в поле зрения силовиков и стали объектами оперативной разработки.

"Несомненно, [такая ситуация] порождает [сомнения] в том, были ли убитые боевиками, преступниками, заслуживали ли они того, чтобы их убили на месте. Развеять сомнения помогают видеозаписи, а также данные из дел оперативного учета", - пояснил Магомедов, отметив, что силовики ведут съемку во время всех спецопераций.

С начала 2000-х годов возможности для деятельности вооруженного подполья в Дагестане существенно сократились, силовики взяли под контроль всех, кто был причастен к боевикам в республике, отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

По словам журналиста, присутствие "приезжих" среди убитых предполагаемых боевиков объясняется усилением силового контроля в республике и одновременно политической конъюнктурой. "У нас нет каких-то подпольных организаций, каких-то системных боевиков, они все зачищены. В Дагестане, скорее всего, имеется, запрос со стороны заинтересованных политических кругов, чтобы что-то здесь происходило", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".