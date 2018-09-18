18 сентября 2018, 21:01

СБУ заявила о задержании россиянина из окружения Кадырова

Задержанный в Киеве по подозрению в хранении наркотиков иностранный гражданин имеет отношение к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявили в Службе безопасности Украины.   

Иностранный гражданин 1995 года рождения был задержан полицейскими днем 17 сентября в ходе проверки автомобиля, за рулем которого он находился. 

"Во время осмотра салона и личных вещей водителя сотрудники полиции выявили полиэтиленовый пакет с порошковидным веществом белого цвета... иностранец задержан", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. 

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление или хранение наркотиков без цели сбыта) УК Украины, максимальное наказание по которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Нацполиции не назвали фамилию задержанного, однако уточнили, что, кроме него, в автомобиле находились еще двое мужчин 1994 и 1996 г.р. Данных об их задержании в сообщении правоохранителей нет. 

"СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова", - сообщил сегодня представитель пресс-центра СБ Украины, которого цитирует "Интерфакс-Украина". 

Он уточнил, что "поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и произвела задержание". 

Задержанный в Киеве мужчина является гражданином России, уточнило РИА "Новости". 

По состоянию на 21.00 мск на сайтах Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины нет информации о задержании в Киеве иностранца, близкого к Кадырову. На сайте главы и правительства Чечни также нет комментариев относительно заявлений СБУ. 

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Примечание:

"Социологи связали улучшение отношения к чеченцам с антиукраинской пропагандой", "Друг Цицулаева рассказал об адвокатах высокопоставленных чиновников в деле полпреда", "Новая газета" рассказала о подозреваемом в покушении на Осмаева и Окуеву". 

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