Зенитный ракетный комплекс. Фото © Sputnik / Сергей Мальгавко https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180821/13999502/armeniya-interesuetsya-c-400-tonoyan-vstretilsya-s-vice-prezidentom-almaz-anteya.html

18 сентября 2018, 06:50

Российские артиллеристы проводят учения в Армении

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении отрабатывают навыки мортирной стрельбы в условиях горной местности.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября в войсках Южного военного округа "стартовал этап батальонных тактических учений". Проводятся учения в регионах Южного и Северо-кавказского федеральных округов, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Артиллерийские подразделения российской военной базы в Армении приступили к учениям по уничтожению огневых точек условного противника в горах, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В рамках учений планируется уничтожить цели условного противника, расположенные в ущельях, оврагах и на горных склонах, а также укрытые железобетонными сооружениям "прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и навесной стрельбой при углах возвышения ствола свыше 20 градусов".

К учениям также привлечены беспилотные летательные аппараты, которые проводят разведку местности и определяют координаты огневых позиций условного противника.

Всего в учениях принимают участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.

В распоряжении 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, имеется три учебных центра (полигона). Для танковой и артиллерийской стрельбы используется главным образом расположенный в 10-15 километрах от населенного пункта Артик полигон "Алагяз", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".  

Примечание:

"Политологи назвали обыденными учения российских солдат в Армении", "Минобороны Армении разделило ответственность за стрельбу в селе Паник", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии". 

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