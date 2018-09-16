Сгоревшее здание районной администрации в селении Рутул. Фото с сайта газеты "Рутульские новости" (rutnov.ru)

16 сентября 2018, 16:30

Дело о поджоге Рутульской администрации осталось без подозреваемых

Следователи не нашли доказательств причастности Сулеймана Гусейнова, Акима Кулиева, Эфенди Алимова и Мурадина Эминова к поджогу Рутульской администрации, сообщил "Черновик".

"Кавказский узел" писал, что Сулейман Гусейнов, Мурадин Эминов, Эфенди Алимов и Аким Кулиев были заподозрены в поджоге здания администрации Рутульского района. Аким Кулиев, который пожаловался на пытки и в ноябре ранил себя в живот в изоляторе, был первым переведен из-под стражи под домашний арест, затем такая же мера пресечения была избрана и остальным трем подозреваемым.

Здание районной администрации сгорело в Рутуле в ночь на 14 сентября 2017 года. Подозреваемых задержали в начале ноября. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны. Защита Эфенди Алимова утверждала, что он оговорил под пытками себя и других подозреваемых, но следствие в апреле заявило, что информация о пытках Алимова не подтвердилась. В МВД настаивают, что пытки не применялись ни к Алимову, ни к Кулиеву.

Подозрения в поджоге администрации Рутульского района с Гусейнова, Эминова, Кулиева и Алимова сняты, уголовное преследование молодых людей частично прекращено, сообщил со ссылкой на постановление следственного управления СКР по Дагестану "Черновик".

Часть 2 статьи 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога) молодым людям вменили на основании информации органов дознания, однако "подтверждающих сведений следствию не представлено", а Эфенди Алимов отказался от первоначальных показаний о совершении поджога вместе с остальными подозреваемыми, заявив о давлении со стороны силовиков, говорится в публикации издания от 15 сентября.

Согласно постановлению от 3 сентября 2018 года, все четверо признаны непричастными к поджогу здание администрации и имеют право на реабилитацию.

Гусейнову, Алимову, Кулиеву и Эминову вменили также незаконный оборот наркотиков (статья 282.2 УК России), о прекращении их преследования по этой статье не сообщается.

Комментариями Сулеймана Гусейнова, Мурадина Эминова, Эфенди Алимова и Акима Кулиева или их адвокатов относительно информации о частичном прекращении уголовного преследования "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Электроснабжение жителей Рутульского района частично восстановлено", "Движение по дороге в Рутульском районе возобновлено", "Подозреваемые в поджоге здания Рутульской администрации отпущены домой".

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