Священнослужители в Грузии провели акцию протеста против легализации марихуаны

16 сентября 2018, 02:36

Представители Грузинской православной церкви провели акцию протеста против легализации употребления марихуаны, а также инициативы разрешить выращивать коноплю для производства косметики и лекарственных препаратов.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля Конституционный суд Грузии по иску активистов партии "Гирчи" признал неконституционным административное наказание за употребление марихуаны. При этом решение Конституционного суда легализовало исключительно употребление марихуаны, наказание же за незаконное употребление (в частности, в общественных местах и транспорте, образовательных учреждениях и в присутствии несовершеннолетних) или хранение марихуаны сохраняется. 11 сентября правительство Грузии предложило разрешить производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт. Депутаты парламента назвали законопроект преждевременным.

Вопрос легализации производства марихуаны для экспортных нужд обсуждался 10 сентября на заседании партии "Грузинская мечта" при участии Бидзины Иванишвили, предложенный законопроект исключает экспорт марихуаны в необработанном виде, рассказал председатель комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.

Священники Грузинской православной церкви провели службу и прочитали молитву у здания сакребуло Тбилиси, пишет сегодня "Спутник-Грузия".

Они сделали заявление, выступив против легализации марихуаны в стране.

"Это (легализация конопли) погубит нашу страну. Наша страна не готова к этому и никогда не будет к этому готова, и наше население этого не допустит", - заявил один из священнослужителей.

По словам представителей духовенства Грузии, участники акции собрались, чтобы сказать, что не смирятся с легализацией марихуаны.

Кроме того, священнослужители сообщили, что сегодня, 16 сентября в Патриаршем соборе Святой Троицы запланирована встреча духовенства и паствы с Католикосом всея Грузии Илией II.