Более 60 граждан Грузии депортированы из Германии

12 сентября 2018, 17:05

Из 65 граждан Грузии, высланных сегодня из Германии, 59 просили убежища в Саксонии, однако не получили его.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта Германия сообщила об ограничении приема беженцев из Грузии. "Грузия - безопасная страна, не считаем, что требования о предоставлении убежища должны быть удовлетворены", - заявил тогда представитель МВД Германии.

С 28 марта 2017 года начал действовать безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. Речь идет о краткосрочных поездках (90 дней из 180) для туристических, деловых и гостевых визитов. Согласно официальной информации, за год установления либерализации визового режима им воспользовались свыше 196 тысяч граждан Грузии.

Депортация была осуществлена чартерным рейсом Лейпциг - Тбилиси. Граждан Грузии выдворили из Саксонии, Баварии, Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии, сообщило сегодня агентство "ИнтерПрессНьюс" со ссылкой на МВД федеральной земли Саксония.

Рейс из Лейпцига стал первым чартерным рейсом из Саксонии в направлении Грузии, отмечает портал "Грузия Online".

Девять из депортированных граждан были доставлены в аэропорт из мест заключения, так как отбывали тюремное наказание, уточнил "Первый телеканал Грузии".

Напомним, 9 мая из Германии, Швейцарии, Бельгии и Исландии были депортированы 68 граждан Грузии. Все высланные просили о предоставлении в странах ЕС убежища, однако получили отказ.