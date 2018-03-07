Германия сообщила об ограничении приема беженцев из Грузии

07 марта 2018, 15:15

Грузия стала безопасной страной, и ее гражданам ограничат предоставление убежища рассказал представитель МВД Германии на встрече в Тбилиси 6 марта. Грузинские чиновники не увидели угрозы безвизу в сообщении о росте числа нарушений со стороны мигрантов в Германии.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2017 года вступил в силу безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. По информации МИД Грузии, при наличии грузинского паспорта посетить ЕС без оформления визы могут также жители Абхазии и Южной Осетии. Ранее сообщалось, что с 28 марта по 14 июня безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 20 тысяч граждан Грузии.

Германия сообщила о росте нарушений со стороны граждан Грузии после введения безвиза

Представители МВД Германии предупредили граждан Грузии, что не будут им предоставлять убежище, поскольку Германия считает Грузию безопасной страной, заявил в эфире «Рустави 2» 6 марта после встречи с германской делегацией заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

По словам Вахтанга Махароблишвили, стороны обменялись информацией о мерах, принятых для обеспечения того, чтобы либерализация виз Грузии не подвергалась угрозе.

В последнее время число просителей убежища из Грузии резко возросло, сообщил в свою очередь начальник штаба департамента миграции, беженцев и политики возвращения МВД Германии Кристиан Клосс также в интервью «Рустави 2».

«Мы говорили с представителями правительства Грузии о безвизовых поездках граждан Грузии в Евросоюз. За последние несколько месяцев число просителей убежища из Грузии резко возросло. Грузия - безопасная страна, и мы не считаем, что требования о предоставлении убежища должны быть удовлетворены. Вот почему почти все заявки на предоставление убежища будут отклонены, и все грузины вернутся в Грузию», - заявил Кристиан Клосс.

При этом он отметил, что этим людям будет запрещено въезжать в Шенгенскую зону.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила удовлетворение в связи с заявлением представителя Германии о том, что Грузия считается безопасной страной.

«Я приветствую тот факт, что европейские страны откажут в прошениях убежища гражданам нашей страны, так как для этого не оснований. Мы все обязаны сохранить этот исторический результат, которого мы все вместе добились, и не потерять для будущих поколений то, чего мы добивались столько времени», - заявила Тея Цулукиани в эфире «Рустави 2».

Также 6 марта МВД Грузии и Германии подписали соглашения по предупреждению незаконного въезда по безвизу. Эта проблема, как заявил в тот же день в эфире «Общественного вещателя» министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, не повлечет за собой использование механизма по приостановке визового соглашения с ЕС.

Текст соглашения будет опубликован в ближайшие 10 дней, заявили корреспонденту «Кавказского узла» в МВД Грузии, отметив, что Кристиан Клосс встретился также с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Сам Георгий Квирикашвили после встречи с представителем Германии заявил, что в связи с визовой либерализацией в Грузии появились определенные проблемы и вызовы, однако правительство и парламент разработали комплексный план, с которыми были ознакомлены и дипмиссии стран ЕС.

«Мы предпринимаем конкретные шаги в этом направлении. Одним из этих шагов являются новые изменения в министерстве юстиции, которые осложнили процедуру по смене фамилии. Мы усложняем эту процедуру. Надеюсь, что граждане нашей страны отнесутся к этому с пониманием», - заявил Георгий Квирикашвили на пресс-конференции, которую транслировал 6 марта «Общественный вещатель».

Квирикашвили пояснил, что многие граждане Грузии пытались въехать повторно на территорию ЕС после смены фамилий.

Согласно данным МВД Грузии, с января по ноябрь 2017 года в Грузию было насильно возвращено более 3600 человек. Из них 413 - из Израиля, 338 – из России, остальные из стран Европы.

В МВД Грузии корреспонденту «Кавказского узла» не смогли сказать, кто из этих людей вернулся из-за нарушений правил пребывания на территории ЕС, а сколько – из-за уголовных преступлений. Стоит отметить, что визит в страны ЕС не должен длиться более 90 дней в течение полугода, кроме того, грузинским гражданам запрещено работать в странах Европы.

Политические преследования и экономические условия как причины выезда граждан Грузии в ЕС

Бывший омбудсмен Грузии, работавший на этом посту с 2013 по 2017 год, Уча Нануашвили не согласен с мнением о том, что всем гражданам Грузия нет оснований давать убежище. В частности, Нануашвили напомнил, что Интерпол отказался разыскивать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, посчитав, что грузинское правительство выдвинуло против него политически мотивированные обвинения.

«Я думаю, что рано говорить, что Грузия – безопасная страна. Может быть, было всего несколько фактов политической мотивации преследований, но такие факты были. Если не брать случая Саакашвили, то я точно знаю о нескольких таких фактах», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Уча Нануашвили.

На самом деле люди уезжают из Грузии, потому что в стране высокий уровень безработицы, считает руководитель грузинского НПО “Центр гармоничного развития человека” Нана Назарова, которая долгое время занимается вопросами миграции.

«Единственное, что может сделать правительство для борьбы с попытками граждан остаться в Европе – это создать рабочие места, проработать экономическую программу, а этого грузинское правительство не делает, так что отток населения может увеличиться», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Нана Назарова.

При этом, по ее мнению, усложнение процедуры смены фамилий никак не повлияет на учет выезжающих в Европу.

«Каждому гражданину Грузии присваивается личный номер, который не меняется и переходит из одного удостоверения в другое. Так что, как ни меняй фамилию, но при пограничном досмотре проверяется и личный паспорт. Так что, если человек въезжал в Европу, это тут же будет видно, даже если он сменил и имя, и фамилию», - заявила Нана Назарова.

По ее мнению, большая часть насильно возвращенных граждан Грузии из стран Евросоюза – это те, кто или просрочил сроки пребывания там, или пытался найти работу.

Преступники, нарушившие закон в Европе, вряд ли подвергаются реадмиссии, указала эксперт. «Большинство преступников, чье преступление доказано, не высылаются, а осуждаются и сидят в тюрьмах Европы. Хотя число преступлений со стороны граждан Грузии в Европе достаточно велико. Европейские партнеры нашего НПО свидетельствуют, что очень часто в СМИ появляются сведения о преступлениях, совершенных выходцами из Грузии», - добавила Нана Назарова.

Она также рассказала, что среди людей, которые просят убежища в странах ЕС, бытует мнение, что если даже их не оставят в Европе, то дадут 2000 евро как просителям убежища. «Это очень инфантильное представление о процессе. Действительно, в Германии понимают, что люди бегут не от хорошей жизни, да и чем давать вооруженный конвой, дешевле выдать 2-5 тысяч евро в качестве подъемных», - рассказала Нана Назарова, добавив при этом, что получатель денег должен указать, на какой именно бизнес он намерен потратить выданную ему сумму.

В целом грузинское государство не выполняет свои обязательства по безвизу, считает Уча Нануашвили.

«В плане действий, который был принят для осуществления безвиза, Грузия должна была осуществить несколько политических, экономических и демократических реформ. Однако этого сделано не было», - заявил Уча Нануашвили.

Он согласен с Назаровой относительно экономических причин отъезда грузинских граждан в страны ЕС. Кроме вопросов трудоустройства он указал на недопустимость дискриминации, от которой порой просят защиты граждане Грузии в Европе.

«Этот закон был принят в 2014 году, однако нет национальных институтов, которые бы боролись с дискриминацией. А фактов дискриминации немало», - заявил Уча Нануашвили.

Власти попросили граждан Грузии соблюдать условия выезда в страны ЕС по безвизу

Безвизовый режим не дает возможности гражданам Грузии работать в ЕС, и это должны четко понимать, те, кто едет в Европу, заявил заместитель министра юстиции Александр Барамидзе 26 февраля во время презентации информационного центра ЕС и НАТО третьей волны информационной кампании по безвизовому режиму.

Вместе с тем, по словам Барамидзе, Грузия ведет переговоры со странами ЕС, чтобы грузины могли легально работать в Евросоюзе.

«Например, в Германии остро ощущается недостаток врачей и среднего медицинского персонала, и многие врачи и медсестры совершенно легально уехали работать в Германию. Есть опыт подобного сотрудничества с Польшей и Эстонией», - рассказал Александр Барамидзе.

Он тогда еще признал, что партнеров в ЕС беспокоит число соискателей убежища из Грузии за последний год. Уже семь стран Евросоюза признали Грузию безопасной страной, и в этих странах соискатели убежища из Грузии в 97% получают отказ, добавил замминистра.

«Например, Люксембург, который недавно признал Грузию безопасной страной, сократил срок рассмотрения прошения об убежище с трех месяцев до 10 дней, после чего высылает граждан Грузии из страны. При этом за нарушение безвизового режима им грозит штраф в три тысячи евро и запрет на посещение ЕС на долгое время», - подчеркнул Александр Барамидзе.

Он также заявил, что власти Грузии хотели бы, чтобы безвизовый режим распространялся и на тех, кто проживает в Южной Осетии и Абхазии. «Парламентом уже утверждена во втором чтении та статья Конституции, которая позволяет гражданам Грузии иметь двойное гражданство. По всей видимости, окончательный текст Конституции будет принят в марте, и тогда наши соотечественники, проживающие в Южной Осетии и Абхазии, смогут воспользоваться безвизовым режимом для поездки в Европу», - рассказал Александр Барамидзе.

Законодательные поправки в связи с либерализацией безвизового режима, в определенной мере должны быть ужесточены, однако в то же время, нельзя ограничивать возможность граждан пользоваться безвизовым режимом в Шенгенской зоне, считает заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили

«Часть граждан, которая просит убежища, к сожалению, вовлечена в криминал», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Вахтанг Махароблишвили 26 февраля. Тогда еще он отметил, что правительство Грузии продолжает активную работы с партнерами, чтобы безвизовому режиму с ЕС не угрожала опасность.

В документах о предоставлении Грузии безвизового режима есть и механизм приостановки этого режима, но этого не произойдет, заявила тогда же директор «Информационного центра НАТО и ЕС» Нино Болквадзе.

Власти Грузии планируют предпринять конкретные шаги для того, чтобы граждане страны не нарушали правил безвизового режима с Евросоюзом, заявил 17 февраля на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

«Визовой либерализацией воспользовались очень многие, 220 тысяч человек. Это действительно большой успех, большая возможность. Эти визиты, в основном, служили туристическим целям, углублению бизнес-отношений и культурных связей или другим краткосрочным целям», - рассказал Михаил Джанелидзе, слова которого транслировала телекомпания «Рустави 2».

Джанелидзе тогда же затронул и вопрос о тех гражданах Грузии, кто просит в Евросоюзе убежище. «Прошение о предоставлении убежища удовлетворяется только в том случае, если человек преследуется в своей стране из-за политического давления, ограничения политической свободы, а также нарушений прав человека. Соответственно, эти просьбы в частых случаях нелегитимны и не удовлетворяются. Мы хотим еще раз предупредить граждан Грузии, чтобы они не шли на поводу ложной информации, ложных обещаний посредников или знакомых, хорошо осознавали, какой цели служит их визит в страны-члены Евросоюза», - заявил Джанелидзе.