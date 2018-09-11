Кадыров поддержал вызов Навального на бой с главой Росгвардии

11 сентября 2018, 22:12

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов отстаивает честь ведомства, вызвав оппозиционера Алексея Навального на поединок, заявил глава Чечни.

Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников ведомства.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — сказал Золотов в видеообращении, опубликованном сегодня на сайте Росгвардии.

После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства все поставки продуктов для Росгвардии начал осуществлять единственный производитель, закупочные цены на базовые продукты выросли в несколько раз, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном 23 августа. Росгвардия назвала расследование "сфальсифицированным и провокационным". Сопоставляя цены, авторы публикаций на эту тему не учли такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое, говорится в сообщении на сайте ведомства от 31 августа.

Глава Чечни поддержал обращение руководителя Росгвардии. "Есть бой, чтобы сохранить жизнь, есть бой, чтобы отстоять честь. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов знает про это, как офицер. И сегодня он сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий, как шакал, из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски", - написал сегодня Кадыров в своем Telegram-канале.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, покажите, пожалуйста, этих работодателей. А то тут у нас тоже есть специалисты, которые пашут в госоргане заместо двух родственников начальника, а получают чуть больше двадцатки", - написал сегодня в ответ на слова Кадырова автор Telegram-канала Chechnya.

Он также отметил, что в другом резонансном конфликте, между Хабибом Нурмагомедовым и Тимати, спортсмен не стал вызывать на бой певца. "Вместо того, чтобы опровергнуть информацию, Золотов решил поразмахивать кулаками", - добавил автор канала.

"Вот Золотов грозится сделать из Навального отбивную, "дать по заднице, да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали", а тот - в тюрьме. И это на фоне грандиозного скандала с наконец-то ставших публичными избиениями заключенных", - отметил автор Telegram-канала Plushev.

В видеоблоге Алексея Навального на YouTube к 22:10 мск 11 сентября не появилось комментариев относительно заявлений Золотова.

За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального".