Сотрудники телеканала Iberia обвинили власти Грузии в давлении

11 сентября 2018, 20:26

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили согласился встретиться с сотрудниками телеканала Iberia, которые провели 10 сентября акцию протеста в связи с арестом счетов компании-спонсора. Журналисты обвинили власти Грузии в экономическом давлении на телеканал перед президентскими выборами.

Сотрудники телеканала, который оказался под угрозой закрытия из-за претензий Минфина к компании Omega Group и блокировки ее счетов, с 9 сентября проводят акции протеста. Omega Group является владельцем телекомпании и основным источником ее финансирования. Журналисты обратились к властям Грузии с предложением организовать встречу, но встретиться с ними согласился только президент Грузии, сообщила сотрудница телеканала Iberia 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

"Президент всегда с особым вниманием относится к вопросам СМИ, потому что для демократического развития страны необходима независимая и разнообразная медиасреда", — заявила сегодня парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили в эфире "Рустави 2".

10 сентября телеканал Iberia прервал вещание, и его сотрудники вышли к зданию правительства с акцией протеста. Днем ранее, 9 сентября, акция в поддержку Iberia прошла во дворе здания телекомпании — о начале этой акции, которая транслировалась в прямом эфире канала, было объявлено за час, ее участниками стали порядка 150 человек, сообщил со ссылкой на ведущих программы "Народный контроль" корреспондент "Кавказского узла".

200 сотрудников телеканала останутся без работы из-за проблем Omega Group

О блокировке счетов Omega Group ее владельцы объявили 7 сентября, это заявление также транслировалось в прямом эфире Iberia. Телеканал входит в состав группы компаний, основным источником дохода для которой является производство табачных изделий. Претензии Минфина связаны с налоговой задолженностью одной из компаний Omega Group, работа ее фабрики остановлена.

По информации министерства финансов Грузии, табачная компания, которая входит в Omega Group, имеет задекларированную в 2015-2018 годах задолженность перед бюджетом на сумму 51,7 миллиона лари, в основном это неуплата акцизов на табачные изделия.

"Министерство финансов арестовало счета главного спонсора телеканала, табачной компании Omega Group, из-за неуплаты налогов. Мы, сотрудники телекомпании, связываем это с предстоящими президентскими выборами", — заявила сотрудница телеканала Iberia 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

"Работа телеканала находится под угрозой, власти перекрыли главный источник финансирования телеканала Iberia. Omega Group, в которую входит телекомпания Iberia, парализована, власти целенаправленно остановили табачную фабрику Omega Group, чтобы в нашем эфире не было слышно критического мнения", — приводит заявление, опубликованное на сайте телеканала Iberia, корреспондент "Кавказского узла".

Табачная фабрика Omega Group не работает уже полтора месяца, сообщила 10 сентября сотрудник предприятия Лея корреспонденту "Кавказского узла".

"На фабрике работают более 1000 человек, зарплаты у нас намного выше, чем в целом в отрасли. Из-за закрытия фабрики без средств останутся более 1000 семей ее сотрудников, к ним добавятся 200 семей работников телекомпании", — сказала она.

Кобахидзе отверг обвинения в адрес "Грузинской мечты"

10 сентября телеканал Iberia распространил аудиозапись телефонного разговора между основателем канала, владельцем Omega Group и одним из бывших министров. В этом разговоре бывший чиновник ссылается на готовность человека, близкого к лидеру "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, урегулировать проблемы Omega Group при условии, что ее владелец "уступит" телекомпанию, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе отказался комментировать эту информацию, назвав "Грузинскую мечту" "гарантом свободы медиа" в стране. "Это определенные догадки и сплетни, которые я не буду комментировать. Налоги нужно платить, а СМИ нужна свобода, гарантом обоих этих принципов является "Грузинская мечта", — заявил Кобахидзе в эфире "Рустави 2".

Бизнесмен Уча Мамацашвили, чье имя упоминалось в обнародованном телефонном разговоре, обвинил Omega Group в провокации.

"Легенды о моих так называемых "особых влияниях" не новые, их периодически сочиняют люди, которые хотят получить незаконную выгоду. <...> Обращаюсь к прокуратуре Грузии [с просьбой] незамедлительно начать расследование по данному факту и дать исчерпывающий ответ на легитимные вопросы, возникшие в обществе", — процитировало сегодня слова Мамацашвили издание "Грузия Online".

Независимая телекомпания Iberia была основана владельцем Omega Group, бывшим депутатом парламента Грузии Зазой Окуашвили в 2000 году. В феврале 2004 года у Генпрокуратуры возникли претензии к Omega Group, большая часть ее предприятий была опечатана для проведения финансовой ревизии, а здание телекомпании занял вооруженный отряд спецназа. Через некоторое время канал прекратил вещание, его лицензия была аннулирована. Возможность восстановить лицензию и вновь начать вещание появилось у телекомпании только в 2013 году, после прихода к власти "Грузинской мечты".