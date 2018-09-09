09 сентября 2018, 00:23

Погиб премьер-министр Абхазии

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе кабмина республики.

Авария, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, произошла примерно в 22.00 мск 8 сентября возле поста Мюссера. Политик возвращался из аэропорта города Сочи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы кабинета министров Абхазии.

По его словам, глава правительства был в составе делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии. В ДТП больше никто не пострадал.

Геннадий Гагулия назначен главой Кабмина Абхазии вместо Беслана Барцица 24 апреля. Ранее он уже занимал этот пост с 1995 по 1997 и в 2002-2003 годах.

Примечание:

"Жительница Сухума осуждена за нападение на судебных приставов", "Человек погиб при взрыве в Сухумском районе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией".

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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