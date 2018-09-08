Стелла при въезде в Ногайский район. Фото http://www.dagestanpost.ru/novosti/46922-tsel-sezda-otstoyat-nogajskuyu-step

08 сентября 2018, 16:30

Власти Дагестана отказали ногайцам в проведении референдума

Референдум о статусе земель отгонного животноводства, проведения которого требуют жители Ногайского района, невозможен, заявили власти Дагестана. В ответ районные депутаты потребовали отменить закон о статусе этих земель.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня участники "круглого стола", посвященного "земельному вопросу" в Ногайском районе, направили в районное собрание депутатов предложение провести в районе референдум, который должен определить статус земель отгонного животноводства, а также передать эти земли в ведение муниципалитета.

14 июня 2017 года в ауле Терекли-Мектеб прошел общероссийский съезд ногайского народа, в котором приняли участие около шести тысяч делегатов. Они выступили против планов властей Дагестана присвоить поселениям на землях отгонного животноводства статус населенных пунктов. Местные жители сочли это посягательством на территории компактного проживания ногайцев. По итогам съезда была принята резолюция и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить земельную проблему. В ноябре 2017 года участники конференции, посвященной итогам общероссийского съезда ногайского народа, попросили врио Дагестана Владимира Васильева отменить закон "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан" и передать земли в собственность Ногайского района.

Получив письмо ногайских активистов, администрация Ногайского района перенаправила его властям республики. Правовое управление правительства Дагестана ответило, что региональное законодательство не предусматривает возможности изменить статус земель отгонного животноводства путем референдума. Кроме того, местный референдум должен быть посвящен местным проблемам, а статус этих земель регулируется на уровне республики, сообщило сегодня издание "Регион Оnline". 

В ответ на это собрание депутатов Ногайского района написало письмо главе Дагестана, вновь попросив отменить республиканский закон о землях отгонного животноводства. По их мнению, закон противоречит федеральным законам и Конституции России. С другой стороны, результатом действия этого закона является перегрузка пастбищ и опустынивание земель, считают ногайские депутаты.

"Отмена закона не влияет на правовое положение и производственную деятельность арендаторов на межселенных землях, так как они защищены нормами гражданского законодательства и иными федеральными законами. Однако из бюджета Республики Дагестан будут исключены большие затраты на содержание громоздкого аппарата управления отгонными пастбищами и затраты на реализацию положений этого закона. В то же время в местных бюджетах значительно увеличится доля собственных доходов, что позволит, в частности, создать условия для развития института муниципального земельного контроля за использованием пастбищ на межселенных территориях", — говорится в письме депутатов, которое приводит РИА "Дербент".

Примечание:

"Жители Бабаюртовского района потребовали изменить законодательство о статусе земель отгонного животноводства", "Зрители назвали фильм "Камбак" картиной о реальной жизни ногайцев", "В Ногайском районе Дагестана прошел сход против застройки земель отгонного животноводства".

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