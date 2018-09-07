Руководитель шведской благотворительной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев. Фото: кадр видео VAY FOND https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=z3GgYTKjfIo

07 сентября 2018, 08:57

Глава "Вайфонда" начал голодовку против экстрадиции чеченца из Европы в Россию

Руководитель шведской благотворительной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев 6 сентября объявил о начале сухой голодовки в знак протеста против решения боснийских властей об экстрадиции уроженца Ингушетии Ахмеда Алтамирова.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября глава благотворительной ассоциации "Вайфонд" (Швеция) Мансур Садулаев провел одиночный пикет у посольства Боснии и Герцеговины в Стокгольме, требуя остановить экстрадицию в Россию уроженца Ингушетии, этнического чеченца Ахмеда Алтамирова, обвиненного в причастности к боевикам. Акции против выдачи России Алтамирова прошли также в Париже и Берлине.

Ахмед Алтамиров, оказался в ряду уроженцев Северного Кавказа, которых в России необоснованно объявили участниками вооруженных действий в Сирии на стороне боевиков, утверждают представители ассоциации "Вайфонд". Власти Боснии и Герцеговины решили экстрадировать его после гарантии российских властей, что Алтамирова не будут пытать.

Мансур Садулаев в знак протеста против экстрадиции Алтемирова заявил, что с 6 сентября отказывается от еды и воды и продолжит голодать до тех пор, пока власти Боснии и Герцеговины не отменят своего решения об экстрадиции чеченца.

Садулаев озвучил свои требования в видеообращении, которое записал рядом с посольством Боснии и Герцеговины в Стокгольме. "Мы уверены в невиновности Алтамирова. И мы можем это доказать. И можем доказать, что, в случае передачи его российским властям, ему угрожает смертельная опасность. Но власти Боснии и Герцеговины ведут себя так, будто торопятся передать Алтамирова России и побыстрее избавиться от этой проблемы. Мы требуем, чтобы нам дали возможность доказать невиновность Ахмеда Алтамирова и спасти жизнь невинного человека", - заявил Мансур Садулаев.

После объявления голодовки он заявил, что за дальнейшие события возлагает ответственность на власти Боснии и Герцеговины. "Всю ответственность за то, что со мной случится в дальнейшем, я возлагаю на власти Боснии и Герцеговины. И я буду находиться каждый день у этого посольства до тех пор, пока они не изменят своего решения", - сказал он.

Видеообращение Садулаева опубликовано на YouTube-канале ассоциации "Вайфонд", где сегодня к 8.40 мск набрало 163 просмотра. 

Примечание:

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